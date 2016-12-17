18:04, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu kurmaylarÄ±yla anayasayÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, Grup BaÅŸkanvekili Altay ve Anayasa Komisyonu Ã¼yeleriyle bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHPÂ Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan, Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve Anayasa Komisyonu Ã¼yeleriyle bir araya geldi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, Tezcan, Altay ve komisyon Ã¼yeleriyleÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti. TBMM Anayasa Komisyonunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin maddelerine geÃ§ilmesi sonrasÄ±nda AK Parti ile CHP'li Ã¼yeler arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine karÅŸÄ± CHP'nin izleyeceÄŸi yol deÄŸerlendirildi. Tezcan ve Altay, Ã¶ÄŸle saatlerinde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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