Milli zeka testiyle milyon dolarlÄ±k katma deÄŸer

Anadolu ÃœniversitesiÂ ÃœstÃ¼n Yetenekliler EÄŸitimi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi (ÃœYEP) KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr.Â UÄŸur Sak, 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu 20 kiÅŸilik akademisyen ekiple hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin ilkÂ milli zeka testiyle Ã¼lkeye milyonlarca dolar katma deÄŸer saÄŸladÄ±.
Sak, 1915 yÄ±lÄ±nda Fransa'da Ã¼retilen ve ABD'de geliÅŸtirilip birÃ§ok Ã¼lkeye ihraÃ§ edilenÂ zeka testinin 1960'lÄ± yÄ±llardaki gÃ¼ncellemesinin artÄ±k ihtiyaca cevap vermediÄŸini, bunun da etkisiyle TÃ¼rkiye'de milli bir zeka testine ihtiyaÃ§ olduÄŸunu fark ettiklerini sÃ¶yledi.
ABD'deki akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Anadolu Ãœniversitesinde de yÄ±llardÄ±r zeka testi Ã§alÄ±ÅŸan ve uygulayan biri olarak "Neden yerli zeka testimiz olmasÄ±n?" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle proje hazÄ±rlayÄ±p, geliÅŸtirmeye karar verdiÄŸini anlatan Sak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Biz Ã¼niversitede ÃœYEP olarak bu bilgi birikimine sahibiz. YÄ±llardÄ±r zeka Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve araÅŸtÄ±ran bir ekibiz. Zeka testini ortaya Ã§Ä±kartÄ±rken en fazla kullanÄ±cÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bu konuda ikna etmek gerekiyordu. Ä°ÅŸte bu noktada, proje olgunlaÅŸÄ±nca Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gidip, bu konuyu konuÅŸtuÄŸumuzda heyecanla karÅŸÄ±ladÄ±lar. Bu, bÃ¼yÃ¼k bir motivasyon gÃ¼cÃ¼ olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. BakanlÄ±k destek vermeseydi de bu iÅŸi yapacaktÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ vardÄ±. Memleket olarak 60 yÄ±llÄ±k bir zeka testini kullanmak bÃ¼yÃ¼k yanlÄ±ÅŸ. Hala kullanÄ±lÄ±yor ama BakanlÄ±k bÃ¼yÃ¼k bir vizyon ortaya koydu."
Sak, bilimsel proje desteÄŸi ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n Ã¼lke genelindeki uzman eÄŸitimcilerinin saha uygulamasÄ±yla bu zeka testini hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Ãœlke olarak aslÄ±nda 101 yÄ±llÄ±k bir tecrÃ¼bemiz var bu konuda. TÃ¼rkiye'de ilk kez 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± yÄ±llarÄ±nda kullanÄ±lan, Fransa orijinli, ABD'de geliÅŸtirilen zeka testi 1960'lÄ± yÄ±llarda biraz daha gÃ¼ncellenmiÅŸ. ArtÄ±k doÄŸruluÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lan bu test yerini birikimimizi ve tecrÃ¼bemizi ortaya koyarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z milli zeka testine bÄ±rakacak. BÃ¶ylece bir asÄ±rlÄ±k ihtiyaÃ§ giderilmiÅŸ oldu." diye konuÅŸtu.
Sak, zeka testlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± katma deÄŸerin de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu anlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"DÃ¼nyada her yÄ±l milyonlarca Ã§ocuÄŸa zeka testi uygulanÄ±yor. GeliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerde bu Ã§ok yaygÄ±n. Ã‡in ve Hindistan'Ä± da dahil ettiÄŸimizde yÃ¼z milyonlarÄ± buluyor. TÃ¼rkiye'de her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 500 bine yakÄ±n Ã§ocuÄŸa zeka testi uygulanÄ±yor. Her zeka testinin uygulama ve telif maliyeti var. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan zeka testini TÃ¼rkiye'ye uyarladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda milyonlarca dolar Ã¶demek zorundasÄ±nÄ±z. Uzun vadede on milyonlarca dolarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na vermek zorunda kalabilirsiniz. Yerli zeka testiyle bu anlamda Ã¶nemli bir katma deÄŸer yaratÄ±yoruz. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan zeka testini ithal etmekten, milyonlarca dolar telif Ã¼creti Ã¶demekten kurtuluyoruz. Hatta farklÄ± pazarlama teknikleri geliÅŸtirerek zeka testimizi yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bazÄ± Ã¼lkelere de pazarlayabiliriz. Bu yÃ¶nde katma deÄŸer yaratma ÅŸansÄ±mÄ±z da Ã§ok yÃ¼ksek."
Yerli zeka testinin bir diÄŸer faydasÄ±nÄ±n da erken dÃ¶nemde Ã§ocuklara uyarlanabilme kapasitesi olduÄŸunu dile getirerek, TÃ¼rkiye'de ÅŸu an iÃ§in kullanÄ±lan zeka testlerinin Ã¶zellikle 6 yaÅŸ altÄ±nda uygulanabilirliÄŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Sak, "Milli zeka testimiz 4-5 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±na da uygulanarak bÃ¼yÃ¼k bir fark yaratmaktadÄ±r. Bu yaÅŸ Ã§ok Ã¶nemli Ã§Ã¼nkÃ¼ zihinsel geliÅŸimin en hÄ±zlÄ± olduÄŸu dÃ¶nemlerde erken tanÄ± yapabilirsek, Ã¶zellikle zihinsel geliÅŸim geriliÄŸi ve Ã¼stÃ¼n yetenekli Ã§ocuklarda erken mÃ¼dahale programlarÄ± geliÅŸtirilebilir. Ã‡ocuklarÄ± da bu ÅŸekilde kazanmÄ±ÅŸ oluruz." dedi.
Kaynak: AA
TÃ¼rkiye'nin ilk milli zeka testini 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu hazÄ±rlayan Anadolu Ãœniversitesi ÃœstÃ¼n Yetenekliler EÄŸitimi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. UÄŸur Sak, bu Ã§alÄ±ÅŸmayla Ã¼lkeye milyonlarca dolar katma deÄŸer saÄŸladÄ±
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