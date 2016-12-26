Pakistan 220 Hint balıkçıyı serbest bıraktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Pakistan, Karaçi kentindeki bir hapishanede bulunan 220 Hint balıkçının serbest bırakıldığını bildirdi.
Pakistan hükümet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada, Pakistan kara sularında yasa dışı avlanmakla suçlanan 220 Hint balıkçı serbest bırakılarak, ülkelerine gönderilecek. Ardından 219 balıkçı daha bu hafta içinde Hindistan'a teslim edilecek.
Hindistan ve Pakistan, sıklıkla karşı ülke balıkçılarının kendi kara sularında yasa dışı avlandığını iddia ediyor.
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Pakistan daha önce tutukladığı 220 Hint balıkçıyın serbest bıraktı, balıkçılar bugün ülkelerine gönderilecek
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