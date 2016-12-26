08:27, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BahÃ§eli bir araya gelecek





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile saat 18.30'da Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, saat 18.30'da Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde BahÃ§eli ile bir araya gelecek.Â

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