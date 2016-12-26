YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BahÃ§eli bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, saat 18.30'da Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde BahÃ§eli ile bir araya gelecek.Â
Etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± il ve ilÃ§elerde okullar tatil edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile saat 18.30'da Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde bir araya gelecek
Hayrat Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndan Cerablus'ta aÃ§Ä±lan gÃ¼nlÃ¼k 70 bin ekmek Ã¼retme kapasitesine sahip fÄ±rÄ±nla merkez ve kÃ¶ylerdeki binlerce savaÅŸ maÄŸduruna sÄ±cak ekmek daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlandÄ±
TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilÃ§esinde muhtar Ferit Eskin, mahalleliden topladÄ±ÄŸÄ± eski araÃ§, gereÃ§, eÅŸya ve giysilerle "mini mÃ¼ze" kurdu
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, Grup BaÅŸkanvekili Altay ve Anayasa Komisyonu Ã¼yeleriyle bir araya geldi
Amasya Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Bilal DÃ¼men yoÄŸunluÄŸunu gerekÃ§e gÃ¶stererek gÃ¶revinden istifa etti
KocakÃ¶y ilÃ§esinde dur ihtarÄ±na uymayan PKK mensubu etkisiz hale getirildi
YÃ¼ksekova Esendere Belde Belediye BaÅŸkanÄ± Dilber UzunkÃ¶prÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esi ve Karaman'da kar nedeniyle okullar yarÄ±n tatil edildi
Silivri KapalÄ± Ceza ve Ä°nfaz Kurumundaki tutuklularÄ±n koÄŸuÅŸta Ä±sÄ±nma sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin haberi yalanlandÄ±
Kocaeli'de "TerÃ¶re Lanet, KardeÅŸliÄŸe Evet" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lan halk, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla terÃ¶re tepki gÃ¶sterdi
YÃ¼ksekova ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 53 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara bulundu, 8 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Rusya Federasyonu BaÅŸbakanÄ± Medvedev'e Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sebebiyle taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'de ateÅŸkes konusunda "Rusya ve TÃ¼rkiye Ã¶zellikle bu stratejik konularda birbirine gÃ¼venmiÅŸtir. TÃ¼rkiye ve Rusya birbirine gÃ¼venebileceÄŸini anlamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi
Malatya'da sosyal medyadan PKK/KCK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸi tutuklandÄ±