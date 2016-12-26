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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
08:39, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
GÃ¼ncel
08:27, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BahÃ§eli bir araya gelecek
YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BahÃ§eli bir araya gelecek

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile saat 18.30'da Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, saat 18.30'da Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde BahÃ§eli ile bir araya gelecek.Â 



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Devlet BahÃ§eli
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yaralÄ± polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne ziyaret
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yaralÄ± polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne ziyaret

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Esad deÄŸiÅŸmeden deÄŸiÅŸim olmaz
YÄ±ldÄ±rÄ±m Esad deÄŸiÅŸmeden deÄŸiÅŸim olmaz

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Åžer odaklarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n yuvalarÄ± yÄ±kÄ±lacak
YÄ±ldÄ±rÄ±m Åžer odaklarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n yuvalarÄ± yÄ±kÄ±lacak

Kurban BayramÄ± tatili ÅŸimdiden ilan edildi
Kurban BayramÄ± tatili ÅŸimdiden ilan edildi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: DostluklarÄ± arttÄ±rÄ±yoruz
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m DostluklarÄ± arttÄ±rÄ±yoruz

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: TerÃ¶rÃ¼ temizleyeceÄŸiz
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TerÃ¶rÃ¼ temizleyeceÄŸiz

YÄ±ldÄ±rÄ±m: MÄ±sÄ±r'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±labilir
YÄ±ldÄ±rÄ±m MÄ±sÄ±r'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±labilir

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan HDP'li belediyelere tepki
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan HDP'li belediyelere tepki

YÄ±ldÄ±rÄ±m: GeÃ§miÅŸimizde baÅŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ne eÄŸdirecek bir ÅŸey yok
YÄ±ldÄ±rÄ±m GeÃ§miÅŸimizde baÅŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ne eÄŸdirecek bir ÅŸey yok

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'gÃ¼Ã§lÃ¼ ordu' vurgusu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'gÃ¼Ã§lÃ¼ ordu' vurgusu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan AB'ye vize resti
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan AB'ye vize resti

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fidan'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Fidan'Ä± kabul etti

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKPM BaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AKPM BaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m BakÃ¼'de
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m BakÃ¼'de

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ikinci ziyareti Azerbaycan'a
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ikinci ziyareti Azerbaycan'a

YÄ±ldÄ±rÄ±m: BaÅŸkanlÄ±k sistemini bu Ã¼lkeye getireceÄŸiz
YÄ±ldÄ±rÄ±m BaÅŸkanlÄ±k sistemini bu Ã¼lkeye getireceÄŸiz

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan ABD'ye: MÃ¼ttefikliÄŸe uygun deÄŸil
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan ABD'ye MÃ¼ttefikliÄŸe uygun deÄŸil

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m KKTC'ye gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m KKTC'ye gitti

YÄ±ldÄ±rÄ±m: TerÃ¶rÃ¼ gÃ¼ndemden Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z
YÄ±ldÄ±rÄ±m TerÃ¶rÃ¼ gÃ¼ndemden Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z

ErdoÄŸan ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'a gidiyor
ErdoÄŸan ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'a gidiyor

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ilk kabulÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ilk kabulÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m yeni gÃ¶revini devraldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m yeni gÃ¶revini devraldÄ±

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶revi devralmak iÃ§in Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde
YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶revi devralmak iÃ§in Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde

Yeni kabinenin ilk toplantÄ±sÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda
Yeni kabinenin ilk toplantÄ±sÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda

Ä°ÅŸte yeni kabinedeki sÃ¼rprizler...
Ä°ÅŸte yeni kabinedeki sÃ¼rprizler

ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti; kabine aÃ§Ä±klanÄ±yor
ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti kabine aÃ§Ä±klanÄ±yor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti

Yeni hÃ¼kÃ¼met yarÄ±n kurulabilir
Yeni hÃ¼kÃ¼met yarÄ±n kurulabilir

DavutoÄŸlu ve YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
DavutoÄŸlu ve YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸan hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini YÄ±ldÄ±rÄ±m'a verdi
ErdoÄŸan hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini YÄ±ldÄ±rÄ±m'a verdi

YÄ±ldÄ±rÄ±m'a hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revi bugÃ¼n verilecek
YÄ±ldÄ±rÄ±m'a hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revi bugÃ¼n verilecek

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bin 405 oyla seÃ§ildi
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bin 405 oyla seÃ§ildi

ErdoÄŸan kongre gÃ¼nÃ¼ YÄ±ldÄ±rÄ±m'a gÃ¶rev verecek
ErdoÄŸan kongre gÃ¼nÃ¼ YÄ±ldÄ±rÄ±m'a gÃ¶rev verecek

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan DÃ¼rÃ¼mlÃ¼'ye taziye ziyareti
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan DÃ¼rÃ¼mlÃ¼'ye taziye ziyareti

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'a gitti
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'a gitti

DavutoÄŸlu'ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a tebrik telefonu
DavutoÄŸlu'ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a tebrik telefonu

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m kimdir?
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m kimdir

AK Parti'de genel baÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m
AK Parti'de genel baÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m

Bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP'li baÅŸkanla aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yaptÄ±
Bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP'li baÅŸkanla aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yaptÄ±

BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu HattÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor
BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu HattÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor

Bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m GSM operatÃ¶rlerine kÄ±zdÄ±
Bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m GSM operatÃ¶rlerine kÄ±zdÄ±

BakanlÄ±k, Anonymous saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
BakanlÄ±k Anonymous saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±

Ak Parti'nin 'B PlanÄ±'; azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti ve erken seÃ§im
Ak Parti'nin 'B PlanÄ±' azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti ve erken seÃ§im

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bizde kavga olmaz
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Bizde kavga olmaz

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸbakan danÄ±ÅŸmanÄ± oldu
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸbakan danÄ±ÅŸmanÄ± oldu

Eski Bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan DÃ¼ndar'a dava
Eski Bakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan DÃ¼ndar'a dava

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Baransu'ya tehdit davasÄ±
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Baransu'ya tehdit davasÄ±

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bu sonucu beklemiyordum
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Bu sonucu beklemiyordum

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Twitter kapansÄ±n diye bir derdimiz yok
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Twitter kapansÄ±n diye bir derdimiz yok

Ak Partili adaydan Ä°zmirlilere rakÄ±lÄ± vaadler
Ak Partili adaydan Ä°zmirlilere rakÄ±lÄ± vaadler

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°zmir iÃ§in 1414 projesini aÃ§Ä±kladÄ±
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°zmir iÃ§in 1414 projesini aÃ§Ä±kladÄ±






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