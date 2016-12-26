Bill Gates geleceÄŸin 3 meslek alanÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Microsoftâ€™un kurucusu, milyarder iÅŸ adamÄ± Bill Gates, gelecek yÄ±llarda iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda en Ã§ok talep gÃ¶receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ 3 Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nÄ±; fen bilimleri, matematik ve ekonomi olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Gates, bu alanlarda yetkin olan kiÅŸilerin gelecekte tÃ¼m kurumlar iÃ§in deÄŸiÅŸimin tetikleyicisi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Bill Gates, ayrÄ±ca geÃ§en gÃ¼nlerde temiz enerji Ã¼retmenin yeni yollarÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmak ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mÃ¼cadele etmek hedefiyle yola Ã§Ä±kan 1 milyar dolarlÄ±k bir fonun baÅŸÄ±na geÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Microsoftâ€™un kurucusu, milyarder iÅŸ adamÄ± Bill Gates, geleceÄŸin Ã¼Ã§ Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nda; fen, matematik ve ekonomi olduÄŸunu vurguladÄ±.
NASA, ekolojik deÄŸiÅŸimleri takip etmek amacÄ±yla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek iÃ§in gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duymaksÄ±zÄ±n lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± kullanarak bilgi toplayacak
TÃ¼rkiye'nin ilk milli zeka testini 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu hazÄ±rlayan Anadolu Ãœniversitesi ÃœstÃ¼n Yetenekliler EÄŸitimi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. UÄŸur Sak, bu Ã§alÄ±ÅŸmayla Ã¼lkeye milyonlarca dolar katma deÄŸer saÄŸladÄ±
Erciyes Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±, kÄ±tada Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in ikinci kez davet aldÄ±
Astronomlar, Samanyolu Galaksisi yakÄ±nÄ±nda muhtemelen evrenin en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼per galaksi kÃ¼mesini keÅŸfetti.
NASA, Cassini keÅŸif aracÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi SatÃ¼rn'Ã¼n en dÄ±ÅŸ halkasÄ±nda yer alan Pandora uydusunun yakÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±
Gansu eyaletinde CiuÃ§ien Uydu FÄ±rlatma Merkezinden Long March (Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) 2D roketiyle baÅŸarÄ±yla yÃ¶rÃ¼ngeye gÃ¶nderildi. Uydu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda karbon emisyonu bilgisi toplayacak.
Japonya'da dÃ¼zenlenen "Japon Sumo Robot TurnuvasÄ±"na katÄ±lan KBÃœ Robot KulÃ¼bÃ¼, bu yÄ±l da "AvcÄ±" isimli robotuyla ÅŸampiyon oldu.
Åžili'deki La Silla Rasathanesi'nde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, HIP 68468 yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde biri NeptÃ¼nâ€™den yÃ¼zde 50, diÄŸeri ise DÃ¼nyaâ€™dan 3 kat daha bÃ¼yÃ¼k iki gezegen tespit etti.
GÃ–KTÃœRK-2 dÃ¼nyada 21 bin 387 tur atarak 23 milyon 800 bin kilometrelik alan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼le
Yalan haberlerin Facebook Ã¼zerinde dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n engellenebilmesi iÃ§in yeni bir fonksiyon geliÅŸtirildiÄŸi duyuruldu.
Twitter, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± son gÃ¼ncelleme ile tweet atma ekranÄ± Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±n yapÄ±labilecek Ã¶zelliÄŸini yayÄ±na aldÄ±.
2016'nÄ±n ilk Ã§eyrek verilerine gÃ¶re TÃ¼rkiye, sabit internet hÄ±zÄ±nda ortalama 7.2 Mbps ile dÃ¼nya 64.'sÃ¼ durumunda
Ã‡in'in gÃ¼neyindeki ÅžÄ±ncÄ±n kentinde, 4 kiÅŸinin yer aldÄ±ÄŸÄ± uzay kapsÃ¼lÃ¼nde hayatta kalma testleri tamamlandÄ±.
Yahoo, 2013 yÄ±lÄ±nda 1 milyar kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesap bilgilerinin "devlet destekli" bilgisayar korsanlarÄ±nca ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Google sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ teknolojisiyle Ã¼retim yapacaÄŸÄ± Waymo markasÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±