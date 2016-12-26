GÃ¼ncelleme: 02:00, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Bill Gates geleceÄŸin 3 meslek alanÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±





Microsoftâ€™un kurucusu, milyarder iÅŸ adamÄ± Bill Gates, geleceÄŸin Ã¼Ã§ Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nda; fen, matematik ve ekonomi olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Microsoftâ€™un kurucusu, milyarder iÅŸ adamÄ± Bill Gates, gelecek yÄ±llarda iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda en Ã§ok talep gÃ¶receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ 3 Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nÄ±; fen bilimleri, matematik ve ekonomi olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Gates, bu alanlarda yetkin olan kiÅŸilerin gelecekte tÃ¼m kurumlar iÃ§in deÄŸiÅŸimin tetikleyicisi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Bill Gates, ayrÄ±ca geÃ§en gÃ¼nlerde temiz enerji Ã¼retmenin yeni yollarÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmak ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mÃ¼cadele etmek hedefiyle yola Ã§Ä±kan 1 milyar dolarlÄ±k bir fonun baÅŸÄ±na geÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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