TÃœBÄ°TAK denizlerdeki kirliliÄŸi mercek altÄ±na aldÄ±

TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÃœBÄ°TAK)Â BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Arif ErgiÌ‡n,Â Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi ile Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boÄŸazlarda meydana gelen kirlilik ve bunun canlÄ±lar Ã¼zerindeki etkilerinin incelendiÄŸini ve denizlerin biyolojik kalite durumunun izlendiÄŸini bildirdi.
Prof. Dr. Ergin, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃœBÄ°TAK Marmara AraÅŸtÄ±rma Merkezi (MAM), Ã‡evre ve Temiz Ãœretim EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi'ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerdeÂ bulundu.
TÃ¼rkiye'de deniz izleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 1980'li yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ergin,Â yakÄ±n geÃ§miÅŸte baÅŸlayan bÃ¼tÃ¼nleÅŸik izleme faaliyetleri ile alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸ kirlilik izleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na daha farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m getirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Yeni yaklaÅŸÄ±mÄ±n, AB Deniz Stratejisi Ã‡erÃ§eve Direktifi ve Su Ã‡erÃ§eve Direktifi hedefleriyle uyumlu,Â iyi Ã§evresel/ekolojik durum hedeflerinin tanÄ±mlanmasÄ±nÄ±, takibini ve bunlaraÂ ulaÅŸmak iÃ§in alÄ±nacak yÃ¶netimsel kararlarÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lebilmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ergin, bu kapsamdaÂ TÃœBÄ°TAK-MAM ve TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) dahil olduÄŸu 11 araÅŸtÄ±rma kurumu ve Ã¼niversiteden konusunda uzman 106 bilim insanÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi'nin Ã¶nemine iÅŸaret etti.
Ergin, proje ile Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boÄŸazlarda meydana gelen kirlilik ve bunun canlÄ±lar Ã¼zerindeki etkilerinin incelendiÄŸini veÂ denizlerin biyolojik kalite durumunun izlendiÄŸini anlattÄ±. BÃ¶ylece ulusal deniz ve kÄ±yÄ± yÃ¶netimi politikalarÄ± ve stratejilerinin belirlenmesine yÃ¶nelik veri oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini dile getiren Ergin, araÅŸtÄ±rma sonucunda elde edilen bulgularÄ±n deÄŸerlendirilmesi, kirlenmiÅŸ veya riskli noktalar iÃ§in alÄ±nacak tedbirlerin yasal dÃ¼zenleme ve eylem planlarÄ±na dahil edilebilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Denizleri kirleten karasal kaynaklarÄ±n baskÄ± ve etkilerinin tespiti, kirli ve temiz kÄ±yÄ± bÃ¶lgelerinden alÄ±nan deniz suyu, deniz canlÄ±sÄ± ve deniz tabanÄ± Ã¶rneklerinde metal ve organik kirleticilerin deÄŸiÅŸikliklerinin izlenmesi ve bu alanlarÄ±n deÄŸerlendirilmesiyle, denizlerin kimyasal ve ekolojik durumlarÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± raporlar hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ergin, bu Ã§erÃ§evedeÂ AB Su Ã‡erÃ§eve Direktifi, AB Deniz Stratejisi Ã‡erÃ§eve Direktifi, TÃ¼rkiye'nin taraf olduÄŸu bÃ¶lgesel deniz anlaÅŸmalarÄ± ve ulusal mevzuata uygun olarak yÄ±lda 2 kez, 272 istasyonda fiziksel, kimyasal ve biyolojik izleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ifade etti.
Ergin,Â deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuÃ§larÄ±nÄ±, daha geniÅŸ kitlelerle paylaÅŸmak,Â Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± destekleyebilecek diÄŸer bilimsel bulgu ve Ã¶nerilerle ulusal dÃ¼zeyde bir platform oluÅŸturmak istediklerine deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi kapsamÄ±ndaÂ kÄ±yÄ± deniz sularÄ± iÃ§in ekosistem yaklaÅŸÄ±mlÄ± yÃ¶netim prensibi uygulamalarÄ±nÄ± destekleyecek gerekli bilgi ve uygulama araÃ§larÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± hedefledik. Bu Ã§erÃ§evedeÂ tÃ¼m deniz ve boÄŸazlarda,Â Ã¶trofikasyon (suda besin maddesi miktarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± artmasÄ± sonucu oluÅŸan kirlilik), biyoÃ§eÅŸitlilik, hidrografik (suyun kaldÄ±rma kuvveti ile sulu kaplama filminin Ã¼Ã§ boyutlu objelere sÄ±vanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ã§alÄ±ÅŸma sistemi)Â deÄŸiÅŸimler ve etkileri, kirleticiler, deniz Ã§Ã¶pleri ve deniz izleme politikalarÄ± baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda izleme ve deÄŸerlendirmeler yaptÄ±k."
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yasak olmasÄ±na raÄŸmen yarasa sattÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir kiÅŸiye, 3 bin 731 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. Satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5 yarasa ise doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.
TÃœBÄ°TAK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Arif ErgiÌ‡n, Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi ile Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boÄŸazlarda meydana gelen kirlilik ve bunun canlÄ±lar Ã¼zerindeki etkilerinin incelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Mut ilÃ§esinde okullar yarÄ±n tatil edildi, GÃ¼lnar ilÃ§esinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi
Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esinde polis ekiplerinin durdurduÄŸu kamyonette, Roma dÃ¶nemine ait sunak taÅŸÄ± bulundu.
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yapacaÄŸÄ± sÄ±navla 100 Hazine avukatÄ± alacak.
TBMM Anasaya Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiyle ilgili konuÅŸan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "DÃ¼zenleme ile yÃ¼rÃ¼tme yetkisini millet sandÄ±kta verecek. Millet bu yetkiyi kime verdiyse, o kullanacak. O yetkinin, ortaÄŸÄ± olmayacak" dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosu, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda yayÄ±n yasaÄŸÄ± talebinde bulundu.
Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
Kilis'te lise Ã¶ÄŸrencileri, baÅŸlattÄ±klarÄ± kampanya ile topladÄ±klarÄ± para ve insani yardÄ±m malzemelerini TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine teslim etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde MHP lideri BahÃ§eliâ€‹ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã–rgÃ¼te yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 7'si tutuklu 16 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan alan, 15 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne "Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi" ilan edildi
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki uyuÅŸturucu operasyonunda 20 kilo 815 gram esrar ele geÃ§irildi, olayla ilgili 1 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°zmir Kuzey Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesine karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve idrarÄ±nÄ± yapamama ÅŸikayetiyle baÅŸvuran hastanÄ±n, tomografi sÄ±rasÄ±nda beklerken kalp krizi geÃ§irdiÄŸi ve bir hafta sonra da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin sÃ¼reci TÃ¼rk yetkililerle yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°ÅŸÃ§imen ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã–zbekistan'Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkent'te Ä°kinci Ã–zbekistan-Afganistan Karma Ekonomik Kurulu (KEK) toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.