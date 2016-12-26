GÃ¼ncelleme: 05:10, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

TÃœBÄ°TAK denizlerdeki kirliliÄŸi mercek altÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÃœBÄ°TAK)Â BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Arif ErgiÌ‡n,Â Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi ile Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boÄŸazlarda meydana gelen kirlilik ve bunun canlÄ±lar Ã¼zerindeki etkilerinin incelendiÄŸini ve denizlerin biyolojik kalite durumunun izlendiÄŸini bildirdi.

Prof. Dr. Ergin, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃœBÄ°TAK Marmara AraÅŸtÄ±rma Merkezi (MAM), Ã‡evre ve Temiz Ãœretim EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi'ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerdeÂ bulundu.

TÃ¼rkiye'de deniz izleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 1980'li yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ergin,Â yakÄ±n geÃ§miÅŸte baÅŸlayan bÃ¼tÃ¼nleÅŸik izleme faaliyetleri ile alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸ kirlilik izleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na daha farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m getirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yeni yaklaÅŸÄ±mÄ±n, AB Deniz Stratejisi Ã‡erÃ§eve Direktifi ve Su Ã‡erÃ§eve Direktifi hedefleriyle uyumlu,Â iyi Ã§evresel/ekolojik durum hedeflerinin tanÄ±mlanmasÄ±nÄ±, takibini ve bunlaraÂ ulaÅŸmak iÃ§in alÄ±nacak yÃ¶netimsel kararlarÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lebilmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ergin, bu kapsamdaÂ TÃœBÄ°TAK-MAM ve TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) dahil olduÄŸu 11 araÅŸtÄ±rma kurumu ve Ã¼niversiteden konusunda uzman 106 bilim insanÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi'nin Ã¶nemine iÅŸaret etti.

KARADENÄ°Z, MARMARA, AKDENÄ°Z VE EGE DENÄ°ZÄ° Ä°NCELENDÄ°

Ergin, proje ile Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi ile boÄŸazlarda meydana gelen kirlilik ve bunun canlÄ±lar Ã¼zerindeki etkilerinin incelendiÄŸini veÂ denizlerin biyolojik kalite durumunun izlendiÄŸini anlattÄ±. BÃ¶ylece ulusal deniz ve kÄ±yÄ± yÃ¶netimi politikalarÄ± ve stratejilerinin belirlenmesine yÃ¶nelik veri oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini dile getiren Ergin, araÅŸtÄ±rma sonucunda elde edilen bulgularÄ±n deÄŸerlendirilmesi, kirlenmiÅŸ veya riskli noktalar iÃ§in alÄ±nacak tedbirlerin yasal dÃ¼zenleme ve eylem planlarÄ±na dahil edilebilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Denizleri kirleten karasal kaynaklarÄ±n baskÄ± ve etkilerinin tespiti, kirli ve temiz kÄ±yÄ± bÃ¶lgelerinden alÄ±nan deniz suyu, deniz canlÄ±sÄ± ve deniz tabanÄ± Ã¶rneklerinde metal ve organik kirleticilerin deÄŸiÅŸikliklerinin izlenmesi ve bu alanlarÄ±n deÄŸerlendirilmesiyle, denizlerin kimyasal ve ekolojik durumlarÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± raporlar hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ergin, bu Ã§erÃ§evedeÂ AB Su Ã‡erÃ§eve Direktifi, AB Deniz Stratejisi Ã‡erÃ§eve Direktifi, TÃ¼rkiye'nin taraf olduÄŸu bÃ¶lgesel deniz anlaÅŸmalarÄ± ve ulusal mevzuata uygun olarak yÄ±lda 2 kez, 272 istasyonda fiziksel, kimyasal ve biyolojik izleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ifade etti.

Ergin,Â deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuÃ§larÄ±nÄ±, daha geniÅŸ kitlelerle paylaÅŸmak,Â Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± destekleyebilecek diÄŸer bilimsel bulgu ve Ã¶nerilerle ulusal dÃ¼zeyde bir platform oluÅŸturmak istediklerine deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Denizlerde BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Kirlilik Ä°zleme Ä°ÅŸi Projesi kapsamÄ±ndaÂ kÄ±yÄ± deniz sularÄ± iÃ§in ekosistem yaklaÅŸÄ±mlÄ± yÃ¶netim prensibi uygulamalarÄ±nÄ± destekleyecek gerekli bilgi ve uygulama araÃ§larÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± hedefledik. Bu Ã§erÃ§evedeÂ tÃ¼m deniz ve boÄŸazlarda,Â Ã¶trofikasyon (suda besin maddesi miktarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± artmasÄ± sonucu oluÅŸan kirlilik), biyoÃ§eÅŸitlilik, hidrografik (suyun kaldÄ±rma kuvveti ile sulu kaplama filminin Ã¼Ã§ boyutlu objelere sÄ±vanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ã§alÄ±ÅŸma sistemi)Â deÄŸiÅŸimler ve etkileri, kirleticiler, deniz Ã§Ã¶pleri ve deniz izleme politikalarÄ± baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda izleme ve deÄŸerlendirmeler yaptÄ±k."