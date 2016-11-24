Akdeniz'de orta ÅŸiddette deprem

Musul'u terk edenlerin sayÄ±sÄ± 132 bine Ã§Ä±ktÄ±

Musul operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana kentteki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±n devam ediyor. Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± Caf, "Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin daha iÃ§ gÃ¶Ã§men olma ihtimali var" dedi.