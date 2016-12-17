GÃ¼ncelleme: 10:35, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 113 DAEÅž hedefi vuruldu





Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan ve geÃ§en hafta DEAÅž'lÄ±nÄ±n El Bab'da dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan bir asker, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Gaziantep'te kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, 113 DEAÅž hedefini imha etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenmesi iÃ§in 24 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando AlayÄ±'nda gÃ¶revli bir sÃ¶zleÅŸmeli er, geÃ§en hafta El Bab'da, DEAÅž'lÄ±larÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nce sÄ±nÄ±r hattÄ±na, ardÄ±ndan ise helikopter ile Gaziantep Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan asker, sabaha karÅŸÄ± tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybederek ÅŸehit oldu. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 38'inci ÅŸehidi olan askerin, otopsi iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, 113 DEAÅž hedefini imha etti.

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