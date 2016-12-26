10:20, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

DEAÅž El Bab'ta sivillere saldÄ±rdÄ±: 30 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

DEAÅž Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri El Bab'dan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillere saldÄ±rdÄ±, 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi El Bab'dan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillere DEAÅž saldÄ±rdÄ±, ilk gelen bilgilere gÃ¶re 30 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re dÃ¼n El Bab ilÃ§e merkezinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillere DEAÅž Ã¼yelerince saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da en az 30 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Ã–te yandan, DEAÅž, Mustafa Hazzuri adlÄ± bir vatandaÅŸÄ±, El Bab ilÃ§esindeki bazÄ± sivilleri Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun kontrolÃ¼ndeki gÃ¼venli bÃ¶lgeye kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ kurÅŸuna dizerek Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. DEAÅž, Hazzuri'nin cesedini dÃ¼n akÅŸama kadar ilÃ§e meydanÄ±nda teÅŸhir ederek halka gÃ¶zdaÄŸÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

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