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DEAÅž El Bab'ta sivillere saldÄ±rdÄ±: 30 Ã¶lÃ¼
DEAÅž El Bab'ta sivillere saldÄ±rdÄ±: 30 Ã¶lÃ¼
Foto: ArÅŸiv

DEAÅž Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri El Bab'dan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillere saldÄ±rdÄ±, 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

El Bab'dan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillere DEAÅž saldÄ±rdÄ±, ilk gelen bilgilere gÃ¶re 30 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re dÃ¼n El Bab ilÃ§e merkezinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillere DEAÅž Ã¼yelerince saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da en az 30 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Ã–te yandan, DEAÅž, Mustafa Hazzuri adlÄ± bir vatandaÅŸÄ±, El Bab ilÃ§esindeki bazÄ± sivilleri Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun kontrolÃ¼ndeki gÃ¼venli bÃ¶lgeye kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ kurÅŸuna dizerek Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. DEAÅž, Hazzuri'nin cesedini dÃ¼n akÅŸama kadar ilÃ§e meydanÄ±nda teÅŸhir ederek halka gÃ¶zdaÄŸÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 



Ä°lgili Konular IÅžÄ°D el bab
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