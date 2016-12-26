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54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba!
54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba!

Almanya’nın Augsburg şehrinde yaşayan 54 bin kişi İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 1,8 tonluk devasa bombanın etkisiz hale getirilmesi için tahliye edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya`nın Bavaria'ya eyaletin Augsburg şehrinde bir otopark için inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan İkinci Dünya Savaş'ından kalma patlamamış 1,8 tonluk HC 4000 tıplı İngiliz bombası nedeniyle 54 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 1.8 tonluk patlayıcının İngilizlerin 1944 yılında şehire gerçekleştirdiği hava saldırısından kaldığı düşünülüyor.

Bu tahliyenin, İkinci Dünya Savaşının ardından gerçekleşen en büyük tahliye olduğu belirtildi.

Belediye bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarının dün sabah yapılmasına
karar verdi. Bombanın bulunduğu noktanın 1,5 km etrafındaki bölgede yaklaşık 54 bin insan evlerinden tahliye edildi.

NEDEN PAZAR GÜNÜ SEÇİLDİ?

Belediye Başkanı Kurt Gribl tahliyeyi gerçekleşmesi için halk tarafından destek istedi ve özelikle konunun ciddiyetini tekrar belirti. Tahliye pazar gününe alınmasının nedeni ise tahliye organizasyonu için bir kaç gün ön çalışmalar gerekiyordu ve pazar günü trafik az olması ve tüm dükkan ve iş yerlerin kapalı olmasıydı.

TAHLİYE İÇİN 4 BİN KİŞİ GÖREV YAPTI

Edinen bilgilere göre tahliye işlemi için yaklaşık 4000 kişi görev aldı ve Baverya'nın üçüncü büyük şehri Augsburg`da koruma bölgesinde 32 bin ev kontrol altında tutuldu. Tahliye sırasında yollar kapatıldı, tren ve tramvay durduruldu. Patlama durumunda evlere su girmemesi için derelerin suyu belirli bir seviyeye kadar boşaltıldı. Bir kaç huzur evi ve bir hastahane de 800 yaşlı ve hasta pazar gününe kadar tahliye edildi. Bunu gerçekleştirmek için tüm Baverya'da 800 gönüllü ve 200 ambulans yardım için hazır bekledi.

900 POLİS BİNA VE SOKAKLARI KONTROL ETTİ

Tahliye gecikti ve sebebi ise evinde yatalak hasta olan sayısı tahminin üzerindeydi ve ayrıca bu şahıslar ambulanslara geç haber vermişti. Tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından tüm Baverya'nın bir çok yerinden görevlendirilen 900 polis binalar ve sokakları tek tek kontrol ederek bu bölgede kimse olmadığından emin oldular ve ardından bölgeyi terk ettiler.

Ardından bombanın etkisiz hale getirilmesi için bomba uzmanları saat 15:15'te çalışmalarına başladı.

Belediye başkanı Kurt Gribl, “Bu çalışma 5 saat tahmin edilmekte ama akşama ya da diğer güne kadar`da sürebilir. Mağdurlar için bir çok acil konaklama yerleri hazır tutulmakta” dedi. Bomba 3,5 saat sonra etkisiz hale getirildi.

HC 4000 TİPİ İNGLİZ BOMBA HAKKINDA BİLGİLER

HC 4000 tipi ve 1,8 ton ağırlıkta olan İngiliz bombasının tahrip gücünün yüksek olduğu, binalara ağır hasar verebilecek güçte olduğu belirtildi.

Bomba uzmanı Hans Grimminger, "Bulunan bomba istatistiklere göre İkinci Dünya Savaşından 336 kez Augsburg şehir üzerinde atılmıştır" dedi.

Grimminger, bu tip bombaların 26 Şubat 1944 gecesi Augsburg`a hava saldırısıyla atıldığını, bu saldırılarda 700'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi. 



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Almanya'da mültecilere işkence yapılmış

Almanya'daki Türk çocuklar için çadır eylemi
Almanya'daki Türk çocuklar için çadır eylemi

Saklı bir masal
Saklı bir masal

Almanya’dan elektrikli otomobile teşvik
Almanya dan elektrikli otomobile teşvik

Almanya'da Türk vatandaşına IŞİD gözaltısı
Almanya'da Türk vatandaşına IŞİD gözaltısı

Almanya’da IŞİD’e katılanlara yönelik caydırıcı önlemler
Almanya da IŞİD e katılanlara yönelik caydırıcı önlemler

Almanya'dan da ayrılmak isteyenler var
Almanya'dan da ayrılmak isteyenler var

Almanya'da 3 kişi El-Şebab zannıyla yakalandı
Almanya'da 3 kişi El-Şebab zannıyla yakalandı

Almanya'da savaştan kalan bomba uykusuz bıraktı
Almanya'da savaştan kalan bomba uykusuz bıraktı

Almanya, Rusya'ya yaptırıma rağmen ihracatta rekor kırdı
Almanya Rusya'ya yaptırıma rağmen ihracatta rekor kırdı

Almanların çoğu krizlere müdahil olmaktan yana
Almanların çoğu krizlere müdahil olmaktan yana

Lufthansa pilotları yarın iş bırakacak
Lufthansa pilotları yarın iş bırakacak

Almanya'da şehirliler köylülerden daha yoksul
Almanya'da şehirliler köylülerden daha yoksul

Berlin'de camide yangın
Berlin'de camide yangın

Almanya'da zehirli yılan ve örümcek yasağı teklifi
Almanya'da zehirli yılan ve örümcek yasağı teklifi

Berlin'de bir duvar vardı
Berlin'de bir duvar vardı

2040'da Almanya'da dört milyon yaşlı bakıma muhtaç olacak
2040'da Almanya'da dört milyon yaşlı bakıma muhtaç olacak

Alman Ordusu gerçekleri gizlemiş
Alman Ordusu gerçekleri gizlemiş

Almanya ile ABD arasında derin anlaşmazlık
Almanya ile ABD arasında derin anlaşmazlık

Almanya'da başörtülü hemşire işten çıkarıldı
Almanya'da başörtülü hemşire işten çıkarıldı

Almanlar buğdaydan et yaptı
Almanlar buğdaydan et yaptı

Devlet yardımı alan yüzbinlerce Alman bunalımda
Devlet yardımı alan yüzbinlerce Alman bunalımda

Almanya'da fırtınada iki kişi öldü

Almanya'da uçağı kaçıran Kosovalı öldü

Fransa'da İslam karşıtı sağ AP seçimlerini kazandı
Fransa'da İslam karşıtı sağ AP seçimlerini kazandı

Almanya'ya eleştiri Hristiyan demokratları kızdırdı
Almanya'ya eleştiri Hristiyan demokratları kızdırdı

Almanya, Afrika stratejisini belirledi
Almanya Afrika stratejisini belirledi

Almanya'dan Yemen'e "geçiş süreci" desteği
Almanya'dan Yemen'e quot geçiş süreci quot desteği

Almanlar yabancılara seçim hakkına karşı
Almanlar yabancılara seçim hakkına karşı

Araplara silah satışı Almanya'nın ihracatını katladı
Araplara silah satışı Almanya'nın ihracatını katladı

Almanya'da terörle suçlanan Müslümanın itirazı kabul edildi

Almanya'dan yabancı öğrenci kampanyası
Almanya'dan yabancı öğrenci kampanyası

NSU davasının 1. yılı doluyor, ilerleme yok
NSU davasının 1 yılı doluyor ilerleme yok

Almanya'nın Rusya dilemması
Almanya'nın Rusya dilemması

İki Almanya'nın birleşimi 2 trilyon Avroya maloldu
İki Almanya'nın birleşimi 2 trilyon Avroya maloldu

Almanya en fazla vizeyi Ruslara verdi
Almanya en fazla vizeyi Ruslara verdi

Alman polisinden 1 Mayıs müdahalesi: 50 yaralı
Alman polisinden 1 Mayıs müdahalesi 50 yaralı

Almanların ırkçılık sabıkası hala yüksek
Almanların ırkçılık sabıkası hala yüksek

Alman hava yollarını Arap şirketi kurtardı
Alman hava yollarını Arap şirketi kurtardı

Ukrayna krizi Alman muhalefetini birbirine düşürdü
Ukrayna krizi Alman muhalefetini birbirine düşürdü

Almanya kara para aklama cenneti!
Almanya kara para aklama cenneti

Almanya'da Neonazilerin yürüyüşüne engel
Almanya'da Neonazilerin yürüyüşüne engel

Alman papaz, Papa'dan evlenme izni istedi
Alman papaz Papa'dan evlenme izni istedi

Almanya'da zengin ve yoksul uçurumu rekor kırdı
Almanya'da zengin ve yoksul uçurumu rekor kırdı

Almanya'da Türk politikacıya Katoliklerden tepki
Almanya'da Türk politikacıya Katoliklerden tepki

Almanya'da bir inek yılda bin kw elektrik üretiyor
Almanya'da bir inek yılda bin kw elektrik üretiyor

Alman polis aracı yumurtaya yenildi
Alman polis aracı yumurtaya yenildi

Almanya'da alkol alarmı
Almanya'da alkol alarmı

Almanya'da Filistinli Müslümana üniversite yasağı

Alman istihbaratı IGMG'yi artık az takib ediyor
Alman istihbaratı IGMG'yi artık az takib ediyor

Alman Uyum Bakanı yabancılara seçim hakkı istedi
Alman Uyum Bakanı yabancılara seçim hakkı istedi

Alman Bakan'dan çıplak resimleri yasaklama planı

Almanya'da otoyol ücreti 2016'da başlıyor

Almanya, sivil uçakları vurma yetkisinden vazgeçti
Almanya sivil uçakları vurma yetkisinden vazgeçti

Almanya'da bir derneğe 'Hizbullah' baskını
Almanya'da bir derneğe 'Hizbullah' baskını

Almanya'da sağlık için rekor düzeyde harcama yapıldı
Almanya'da sağlık için rekor düzeyde harcama yapıldı

Almanya'dan 'kaçırılan uçakları havada vurmak' için kanun
Almanya'dan 'kaçırılan uçakları havada vurmak' için kanun

Alman pilotların grevi milyonlarca Avro zarara yolaçtı
Alman pilotların grevi milyonlarca Avro zarara yolaçtı

Alman inşaat sektörü İtalyan mafyasında
Alman inşaat sektörü İtalyan mafyasında

Alman gençlerde içki sorunu giderek artıyor
Alman gençlerde içki sorunu giderek artıyor

Almanya'da yine milyonlarca mail adresi çalındı
Almanya'da yine milyonlarca mail adresi çalındı

Lufthansa greve direnemedi
Lufthansa greve direnemedi

Almanya'da çifte vatandaşlıkta anlaşma
Almanya'da çifte vatandaşlıkta anlaşma

Almanya'da Vatikan'a kaçırılan kokain ele geçirildi
Almanya'da Vatikan'a kaçırılan kokain ele geçirildi

Almanya'da Türklerin evi yandı
Almanya'da Türklerin evi yandı

Lufthansa pilotları grev kararı aldı
Lufthansa pilotları grev kararı aldı

Alman milletvekillerinin yan gelirleri açıklandı
Alman milletvekillerinin yan gelirleri açıklandı

Alman BND soruşturma merkezi kapatılıyor
Alman BND soruşturma merkezi kapatılıyor

AB ile Ukrayna ortaklık anlaşması imzalayacak
AB ile Ukrayna ortaklık anlaşması imzalayacak

Almanya geçen yıl 10 bin mülteciyi geri çevirdi
Almanya geçen yıl 10 bin mülteciyi geri çevirdi

Alman milletvekillerine daha ucuz makam arabası
Alman milletvekillerine daha ucuz makam arabası

Alman Parlamentosu bilgisayarları korunmasız
Alman Parlamentosu bilgisayarları korunmasız

Yeşiller, Merkel ve Snowden'dan NSA tanıklığı istiyor
Yeşiller Merkel ve Snowden'dan NSA tanıklığı istiyor

Almanya, Balkanlardan ilticayı kısıtlamayı planlıyor
Almanya Balkanlardan ilticayı kısıtlamayı planlıyor

Spiegel, Erdoğan'ın sözlerini saptırarak aktardı

Alman Bakan: Irkçı ve İslam karşıtı eylemler artabilir
Alman Bakan Irkçı ve İslam karşıtı eylemler artabilir

Almanya'da 4 Müslümana karşı bomba davası
Almanya'da 4 Müslümana karşı bomba davası

Almanya, NSA dinlemelerini araştıracak
Almanya NSA dinlemelerini araştıracak

Almanya'da hapis cezası alan kulüp başkanı istifa etti
Almanya'da hapis cezası alan kulüp başkanı istifa etti

Almanya'da cepten internete girişler iki kat arttı
Almanya'da cepten internete girişler iki kat arttı

Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier, Baltık turu yaptı
Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier Baltık turu yaptı

Eski Alman Başbakandan AB'ye Türkiye ve Rusya çağrısı
Eski Alman Başbakandan AB'ye Türkiye ve Rusya çağrısı

Almanya'da yabancı sayısı rekor kırdı
Almanya'da yabancı sayısı rekor kırdı

Alman DGB ile Müslüman kuruluşlardan çifte vatandaşlık eleştirisi
Alman DGB ile Müslüman kuruluşlardan çifte vatandaşlık eleştirisi

Almanya gelecek yıl yeni borç almayacak
Almanya gelecek yıl yeni borç almayacak

Almanya, Yunanistan'dan özür diledi
Almanya Yunanistan'dan özür diledi

Alman Dışişleri Bakanından 'zor günler' uyarısı
Alman Dışişleri Bakanından 'zor günler' uyarısı

Irkçı Almana 'başörtülü kızlarız' protestosu
Irkçı Almana 'başörtülü kızlarız' protestosu

Almanya'da mülteci yurtlarına saldırılar artıyor
Almanya'da mülteci yurtlarına saldırılar artıyor

Merkel, Putin'i işgal konusunda uyardı
Merkel Putin'i işgal konusunda uyardı

Almanya'da avukatlık bürolarına kanlı baskın
Almanya'da avukatlık bürolarına kanlı baskın

Eski Alman C. Başkanı Wulff beraat etti
Eski Alman C Başkanı Wulff beraat etti

Almanya'da servet dağılımında büyük adaletsizlik
Almanya'da servet dağılımında büyük adaletsizlik

Almanya-İsrail ilişkilerinde (doğru) denge arayışı
Almanya-İsrail ilişkilerinde doğru denge arayışı

Almanya'nın Mannheim şehrinde bir ev yandı
Almanya'nın Mannheim şehrinde bir ev yandı

Almanya'da eski vekilin evinde gizli NSU belgeleri bulundu
Almanya'da eski vekilin evinde gizli NSU belgeleri bulundu

Yabancı basın ses kayıtlarını böyle gördü
Yabancı basın ses kayıtlarını böyle gördü

Mustafi Alman bakanın dokunulmazlığı kaldırılıyor
Mustafi Alman bakanın dokunulmazlığı kaldırılıyor

Almanya'ya "gizli ırkçılık" uyarısı
Almanya'ya quot gizli ırkçılık quot uyarısı

Almanya, Romanya ve Bulgaristan'ın almadığı AB yardımlarına talib
Almanya Romanya ve Bulgaristan'ın almadığı AB yardımlarına talib

Avrupa’da 11 milyon boş ev skandalı
Avrupa da 11 milyon boş ev skandalı

Araştırmacılar Almanya'yı terkediyor
Araştırmacılar Almanya'yı terkediyor

Merkel, 16 bakanla İsrail'e gidiyor
Merkel 16 bakanla İsrail'e gidiyor

Eski Başbakan Schröder'den Merkel'e nasihat
Eski Başbakan Schröder'den Merkel'e nasihat

69 yıl sonra gözaltına alındılar
69 yıl sonra gözaltına alındılar

Almanya korsanlıktan yargıladığı Somalileri yurtdışı ediyor
Almanya korsanlıktan yargıladığı Somalileri yurtdışı ediyor

Alman gençlerde kumar alışkanlığı artıyor
Alman gençlerde kumar alışkanlığı artıyor

Alman Savunma Bakanından Airbus'u şok eden karar
Alman Savunma Bakanından Airbus'u şok eden karar

Almanya İslam Konferansı anketi yapılıyor

Alman şeker devlerine ağır para cezası
Alman şeker devlerine ağır para cezası

Alman istihbaratının Milli Görüş raporu tutarsız
Alman istihbaratının Milli Görüş raporu tutarsız

Almanya'da çocukların daha iyi korunması istendi

Almanya'nın yeni Tarım Bakanı atandı
Almanya'nın yeni Tarım Bakanı atandı

Alman gözüyle Gülen Hareketi / Rapor
Alman gözüyle Gülen Hareketi Rapor

Almanya'dan BM'ye Suriye çağrısı
Almanya'dan BM'ye Suriye çağrısı

Alman koalisyon hükümetinde çocuk pornosu krizi
Alman koalisyon hükümetinde çocuk pornosu krizi

Rus analistler: Almanya AB içinde ABD yanlısı politika izliyor
Rus analistler Almanya AB içinde ABD yanlısı politika izliyor

Alman istihbaratı Gülen hareketini izlemeye aldı
Alman istihbaratı Gülen hareketini izlemeye aldı

Almanya'da çifte vatandaşlık tasarısı hazır
Almanya'da çifte vatandaşlık tasarısı hazır

Alman Deniz Kuvvetleri Akdeniz'e geliyor
Alman Deniz Kuvvetleri Akdeniz'e geliyor

Sovyetlerden Alman Başbakana rüşvet teklifi
Sovyetlerden Alman Başbakana rüşvet teklifi

Almanya'da işten çıkarma furyası başladı
Almanya'da işten çıkarma furyası başladı

Alman Başpiskopos bilinenden daha çok israf etmiş!
Alman Başpiskopos bilinenden daha çok israf etmiş

Almanya'nın yeni Afrika görevi Somali'de
Almanya'nın yeni Afrika görevi Somali'de

Merkel birinciliği Dışişleri Bakanına kaptırdı
Merkel birinciliği Dışişleri Bakanına kaptırdı

Alman politikacı ABD'ye karşı casusluk istedi
Alman politikacı ABD'ye karşı casusluk istedi

Alman Savunma Bakanı Mali'de
Alman Savunma Bakanı Mali'de

Almanya sığınmacıların sorgulandığı birimi kapatacak
Almanya sığınmacıların sorgulandığı birimi kapatacak

Almanya Obama'dan dinleme açıklaması bekliyor
Almanya Obama'dan dinleme açıklaması bekliyor

Almanya, beyin göçünde adres olamadı
Almanya beyin göçünde adres olamadı

Almanya'da koalisyon için nihai imzalar atıldı
Almanya'da koalisyon için nihai imzalar atıldı

Gürültüye gürültülü protesto
Gürültüye gürültülü protesto

Servis tepsisi Merkel'in başına düştü-VİDEO

Frenkler Arasında 50 Yıl...
Frenkler Arasında 50 Yıl

Almanya\'da kuraklık, ormanları tutuşturdu
Almanya 'da kuraklık ormanları tutuşturdu

Merkel: BM kararının arkasındayız
Merkel BM kararının arkasındayız

Alman lidere de yumurta atıldı
Alman lidere de yumurta atıldı

Almanya’da cami-okul işbirliğiyle İslam dersi
Almanya da cami-okul işbirliğiyle İslam dersi

Almanya’da mecburi askerliğe kesin son
Almanya da mecburi askerliğe kesin son

Alman askerleri Afganistan’dan hasta dönüyor
Alman askerleri Afganistan dan hasta dönüyor






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