10:53, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Hindistan uzun menzilli fÃ¼ze denemesini yaptÄ±





Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilen 5000 km menzilli balistik fÃ¼ze denemesini bu sabah gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilen 5000 kilometre menzilli "Agni V" balistik fÃ¼ze denemesini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Hindistan da, ABD, Rusya, Ã‡in, Fransa ve BirleÅŸik KrallÄ±k'tan sonra 5000 kilometre menzilli balistik fÃ¼ze sahibi oldu. Hindistan kÄ±sa menzilli Agni I, II, III fÃ¼zeleri Pakistan'a, Agni IV, V uzun menzilli fÃ¼zeleri ise Ã‡in'e karÅŸÄ± caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Â

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