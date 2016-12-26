Pasifik'te ilerleyen Ã‡in gemisi Japonya'nÄ±n takibinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya, Ã‡in'in Pasifik'e hareket eden ilk uÃ§ak gemisini "dikkatle" gÃ¶zlemlemeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸini duyurdu.
Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Japon HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YoÅŸihide Suga, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkesinin, Pasifik'in batÄ±sÄ±na seyreden Ã‡in'e ait Liaoning adlÄ± uÃ§ak gemisini dikkatle gÃ¶zlemlemeye devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Suga, Liaoning'in, Miyako AdasÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 110 kilometre kuzeydoÄŸusunda DoÄŸu Ã‡in Denizi'nde olduÄŸunun belirlendiÄŸini, Japon Deniz Ã–z Savunma Kuvvetleri'nin ilk kez Ã‡in'e ait bir uÃ§ak gemisinin Pasifik Okyanusu'na doÄŸru ilerlediÄŸini doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± da Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu'na (Ã‡HKO) ait bir donanma filosuna Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Liaoning'in, Pasifik'in batÄ±sÄ±na hareket ettiÄŸini ve aÃ§Ä±k denizde gÃ¶rev yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Liaoning, fÄ±rkateyn ve destroyerlerden oluÅŸan bir filoya liderlik ediyor. AÃ§Ä±k denizde ilk askeri tatbikatÄ±nÄ± yapacak Liaoning, J-15 jetlerini ve helikopterlerini taÅŸÄ±yor.
ABD'nin nisan ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã‡in'in askeri ve gÃ¼venlik konularÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeleri ele alan yÄ±llÄ±k rapora gÃ¶re, DoÄŸu Denizi DonanmasÄ±'nda Pekin yÃ¶netimine ait 18 denizaltÄ± ve 80'den fazla Ã§eÅŸitli Ã¶zelliklerde savaÅŸ gemisi bulunuyor.
Raporda, GÃ¼ney Denizi donanmasÄ±nda da Ã‡in'e ait altÄ±sÄ± nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± olmak Ã¼zere 26 denizaltÄ± ve 90'dan fazla Ã§eÅŸitli Ã¶zeliklerde donanma gemisi, Kuzey Denizi donanmasÄ±nda da bir uÃ§ak gemisi, Ã¼Ã§Ã¼ nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± olmak Ã¼zere 20'den fazla farklÄ± gÃ¶rev kabiliyetine sahip denizaltÄ± ve 70'ten fazla donanma gemisi olduÄŸu belirtiliyor.
Pekin yÃ¶netimi, BatÄ± Pasifik, GÃ¼ney Ã‡in Denizi ve DoÄŸu Ã‡in Denizi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± tatbikatlarla bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle ve ABD ile sÄ±k sÄ±k gerginlik yaÅŸÄ±yor.
Ã‡in, ilk uÃ§ak gemisi Liaoning'i EylÃ¼l 2012'de orduya teslim etmiÅŸti. Eski adÄ± Varyag olan "Liaoning" isimli geminin platformu, Ukrayna'dan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Liaoning uÃ§ak gemisi, 304,5 metre uzunluÄŸunda ve 37 metre geniÅŸliÄŸinde.
Pekin yÃ¶netimi, Ã¼lkenin tamamen yerli Ã¼retim ilk uÃ§ak gemisinin inÅŸasÄ±na geÃ§en yÄ±l baÅŸlamÄ±ÅŸ ve gemiyi 2020 yÄ±lÄ±nda tamamlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Kosova ile SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Rusya'ya ait benzin istasyonlarÄ±nÄ±n yerleÅŸtirilmesi Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met yetkililerinden konu hakkÄ±nda uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu taÅŸÄ±yan ve Karadeniz'de dÃ¼n dÃ¼ÅŸen uÃ§akta, Ã¼st dÃ¼zey Rus komutanÄ± General Vladimir Ivanovski'nin de olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ivanovski, Rusya'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Halep'te kalÄ±cÄ± olmak iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi 'polis taburu'nun da komutanÄ±ydÄ±.
Pakistan BJP partisi, "Pakistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki mÃ¼ltecilere vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verme yetkimiz var" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
DEAÅž'Ä±n Musul, Suriye ve Libya'da Ã¼st Ã¼ste gelen operasyonlarla sahada zemin kaybettiÄŸi ancak terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla etkisini arttÄ±racaÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.
Ã‡in, geÃ§en hafta Tayvan ile diplomatik iliÅŸkilerini kesen BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sao Tome ve Principe ile diplomatik iliÅŸkilerini yeniden tesis etti
Suriye'de, kuÅŸatma altÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 246'ya ulaÅŸtÄ±
MÃ¼slÃ¼man Amerikan Cemiyeti ile Kuzey Amerika Ä°slam CamiasÄ± iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenecek MAS-ICNA Kongresi, Kuzey Amerika'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± bir araya getirecek
Fransa Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, FransÄ±z insani yardÄ±m gÃ¶revlisinin Ã¼lkenin orta kesimindeki Gao kentinde hafta sonu kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Japonya, Ã‡in'in Pasifik'e ilerleyen ilk uÃ§ak gemisini gÃ¶zlemleyecek
Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilen 5000 km menzilli balistik fÃ¼ze denemesini bu sabah gerÃ§ekleÅŸtirdi
Almanyaâ€™nÄ±n Augsburg ÅŸehrinde yaÅŸayan 54 bin kiÅŸi Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™ndan kalma 1,8 tonluk devasa bombanÄ±n etkisiz hale getirilmesi iÃ§in tahliye edildi
DEAÅž Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri El Bab'dan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillere saldÄ±rdÄ±, 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Pakistan, DÃ¼nya BankasÄ±'ndan Ä°ndus SularÄ± AnlaÅŸmasÄ± konusundaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi talebinde bulundu
Ä°nternette yayÄ±mlanan asparagas bir haber, Ä°srail ile Pakistan'Ä± sosyal medyada karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi
Tazmanya'nÄ±n Launceston kentinde park halindeki arabanÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan dev fok, binlerce dolarlÄ±k hasara yol aÃ§tÄ±