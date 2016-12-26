11:02, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Pasifik'te ilerleyen Ã‡in gemisi Japonya'nÄ±n takibinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya, Ã‡in'in Pasifik'e hareket eden ilk uÃ§ak gemisini "dikkatle" gÃ¶zlemlemeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸini duyurdu.

Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Japon HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YoÅŸihide Suga, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkesinin, Pasifik'in batÄ±sÄ±na seyreden Ã‡in'e ait Liaoning adlÄ± uÃ§ak gemisini dikkatle gÃ¶zlemlemeye devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Suga, Liaoning'in, Miyako AdasÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 110 kilometre kuzeydoÄŸusunda DoÄŸu Ã‡in Denizi'nde olduÄŸunun belirlendiÄŸini, Japon Deniz Ã–z Savunma Kuvvetleri'nin ilk kez Ã‡in'e ait bir uÃ§ak gemisinin Pasifik Okyanusu'na doÄŸru ilerlediÄŸini doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± da Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu'na (Ã‡HKO) ait bir donanma filosuna Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Liaoning'in, Pasifik'in batÄ±sÄ±na hareket ettiÄŸini ve aÃ§Ä±k denizde gÃ¶rev yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Liaoning, fÄ±rkateyn ve destroyerlerden oluÅŸan bir filoya liderlik ediyor. AÃ§Ä±k denizde ilk askeri tatbikatÄ±nÄ± yapacak Liaoning, J-15 jetlerini ve helikopterlerini taÅŸÄ±yor.

ABD'nin nisan ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã‡in'in askeri ve gÃ¼venlik konularÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeleri ele alan yÄ±llÄ±k rapora gÃ¶re, DoÄŸu Denizi DonanmasÄ±'nda Pekin yÃ¶netimine ait 18 denizaltÄ± ve 80'den fazla Ã§eÅŸitli Ã¶zelliklerde savaÅŸ gemisi bulunuyor.

Raporda, GÃ¼ney Denizi donanmasÄ±nda da Ã‡in'e ait altÄ±sÄ± nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± olmak Ã¼zere 26 denizaltÄ± ve 90'dan fazla Ã§eÅŸitli Ã¶zeliklerde donanma gemisi, Kuzey Denizi donanmasÄ±nda da bir uÃ§ak gemisi, Ã¼Ã§Ã¼ nÃ¼kleer yakÄ±tlÄ± olmak Ã¼zere 20'den fazla farklÄ± gÃ¶rev kabiliyetine sahip denizaltÄ± ve 70'ten fazla donanma gemisi olduÄŸu belirtiliyor.

Pekin yÃ¶netimi, BatÄ± Pasifik, GÃ¼ney Ã‡in Denizi ve DoÄŸu Ã‡in Denizi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± tatbikatlarla bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle ve ABD ile sÄ±k sÄ±k gerginlik yaÅŸÄ±yor.

Ã‡in, ilk uÃ§ak gemisi Liaoning'i EylÃ¼l 2012'de orduya teslim etmiÅŸti. Eski adÄ± Varyag olan "Liaoning" isimli geminin platformu, Ukrayna'dan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Liaoning uÃ§ak gemisi, 304,5 metre uzunluÄŸunda ve 37 metre geniÅŸliÄŸinde.

Pekin yÃ¶netimi, Ã¼lkenin tamamen yerli Ã¼retim ilk uÃ§ak gemisinin inÅŸasÄ±na geÃ§en yÄ±l baÅŸlamÄ±ÅŸ ve gemiyi 2020 yÄ±lÄ±nda tamamlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.