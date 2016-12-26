11:11, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Mali'de FransÄ±z insani yardÄ±m gÃ¶revlisi kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±





Fransa Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, FransÄ±z insani yardÄ±m gÃ¶revlisinin Ã¼lkenin orta kesimindeki Gao kentinde hafta sonu kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mali'de FransÄ±z insani yardÄ±m gÃ¶revlisinin kimliÄŸi bilinmeyen kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Fransa Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yetersiz beslenen Ã§ocuklara yardÄ±m eden sivil toplum kuruluÅŸunu yÃ¶neten Sophie Petronin, Ã¼lkenin orta kesiminde bulunan Gao kentinde hafta sonu kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, Petronin'in bulunmasÄ± iÃ§in Malili yetkilerle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, sÃ¶z konusu gÃ¶revlinin Sosokoira Mahallesi'nde silahlÄ± Ã¼Ã§ kiÅŸi tarafÄ±ndan, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kurumun binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. KaÃ§Ä±rma olayÄ±nÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. Ãœlkede geÃ§en ocak ayÄ±nda da benzer bir olay yaÅŸanmÄ±ÅŸ, Timbuktu'da uzun yÄ±llardÄ±r misyonerlik amacÄ±yla bulunduÄŸu iddia edilen Beatrice Stockly adlÄ± Ä°sviÃ§reli bir kadÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Radikal hareketlerin internet sitelerini takip eden ve merkezi ABD'de bulunan SITE Ä°stihbarat Grubu, MaÄŸrip El Kaidesi'nin haziranda Stockly'e ait olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bazÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸtÄ± ancak Stocly'nin akÄ±betine iliÅŸkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ä°lgili Konular Mali Fransa

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.