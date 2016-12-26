Uzan'Ä±n rÃ¼ÅŸvet davasÄ± zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'da iÅŸ adamÄ± Kemal Uzan ile eski Ã‡ukurova Elektrik AÅž (Ã‡EAÅž) Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ErtuÄŸrul BaÅŸar ve bilirkiÅŸiler Hasan Cihan YÄ±lmazsoy, Emrah TÃ¼lÃ¼, Evren EÄŸer, Ufuk YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Cenk Demirbay'Ä±n "RÃ¼ÅŸvet almak, rÃ¼ÅŸvet vermek ve bu suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etmek" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 2 dava dosyasÄ± zaman aÅŸÄ±mÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Adana 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, sanÄ±klar Uzan, BaÅŸar, YÄ±lmazsoy, TÃ¼lÃ¼, EÄŸer, YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Demirbay katÄ±lmadÄ±.
FarklÄ± olaylarla ilgili "rÃ¼ÅŸvet almak, rÃ¼ÅŸvet vermek ve bu suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etmek" iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan iki davanÄ±n birleÅŸtirildiÄŸi duruÅŸmada, mahkeme savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± verdi.
SavcÄ±, mÃ¼talaasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"YapÄ±lan soruÅŸturma ve kovuÅŸturma ile toplanan deliller, tÃ¼m dosya kapsamÄ±na nazaran, sanÄ±klar hakkÄ±nda 'rÃ¼ÅŸvet alma, rÃ¼ÅŸvet verme ve bu suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etme' suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ise de, dosya kapsamÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olarak deÄŸerlendirildiÄŸinde 765 SayÄ±lÄ± TCK'nÄ±n 102/3 maddesi uyarÄ±nca zaman aÅŸÄ±mÄ± koÅŸullarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinden aÃ§Ä±lan kamu davasÄ± hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸme
kararÄ± verilmesine, sanÄ±klardan Kemal Uzan hakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼mle birlikte kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmesi kamu adÄ±na
talep ve mÃ¼talaa olunur."
Mahkeme heyeti, Kemal Uzan, Mehmet ErtuÄŸrul BaÅŸar, Hasan Cihan YÄ±lmazsoy, Emrah TÃ¼lÃ¼, Evren EÄŸer, Ufuk YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Cenk Demirbay'Ä±n yargÄ±landÄ±klarÄ± 2 ayrÄ± dava dosyasÄ±nÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine karar verdi.
AyrÄ±ca, Uzan hakkÄ±ndaki yakalama emrinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, daha Ã¶nce kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lan sanÄ±klar YÄ±lmazsoy'un 5 bin, BaÅŸar'Ä±n ise 10 bin lirasÄ±nÄ±n da iade edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Berke BarajÄ± inÅŸaatÄ±nda iddia edilen usulsÃ¼zlÃ¼kler ve el konulan Ã‡EAÅž'a ait mallarÄ±n tespiti iÃ§in aÃ§Ä±lan davalarda gÃ¶revlendirilen bilirkiÅŸilerin rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle "rÃ¼ÅŸvet almak, rÃ¼ÅŸvet vermek ve bu suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etmek" suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ± dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
MEB YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ve YurtdÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡iftci, yurt dÄ±ÅŸÄ± burs programÄ±na yÃ¶nelik deÄŸiÅŸiklikleri ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren yÃ¶netmeliÄŸe iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ä°zmir Metro hafif raylÄ± sisteminin Fahrettin Altay'dan NarlÄ±dere Ä°stihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin proje, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n giriÅŸimiyle "2017 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki YÃ¼ksek Planlama Kurulu kararÄ± imzaya aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye, 2016 yÄ±lÄ±nda 235'e ulaÅŸan temsilcilik sayÄ±sÄ±yla BMGK Ã¼lkelerinin ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok dÄ±ÅŸ temsilciliÄŸi olan 6'ncÄ± Ã¼lke oldu
BingÃ¶l'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle 165 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
Musul operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana kentteki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±n devam ediyor. Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± Caf, "Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin daha iÃ§ gÃ¶Ã§men olma ihtimali var" dedi.
TÃ¼rkiye'de bu yÄ±l, teknolojisi ve yatÄ±rÄ±m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla merakla beklenen projeler hayata geÃ§irildi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 29 Ekim 2016'dan Ã¶nce ayrÄ±lan pilotlarÄ±n ve bin saat Ã¼zeri pilot uÃ§uÅŸu olan subaylarÄ±n TSK'da yeniden istihdamÄ± iÃ§in baÅŸvurular, 6 Ocak 2017'ye kadar yapÄ±labilecek.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde yaÅŸananlara ÅŸahitlik eden ve Konya'daki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesi alÄ±nan subay, Ã¼steki yakÄ±t tanklarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa saklayarak darbecilerden gizlediklerini anlattÄ±
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Ä°ÅŸ adamÄ± Kemal Uzan'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu 7 kiÅŸi hakkÄ±ndaki rÃ¼ÅŸvet davasÄ±, 10 yÄ±llÄ±k zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan ve geÃ§en hafta DEAÅž'lÄ±nÄ±n El Bab'da dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan bir asker, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Gaziantep'te kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, 113 DEAÅž hedefini imha etti.