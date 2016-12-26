11:22, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Uzan'Ä±n rÃ¼ÅŸvet davasÄ± zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da iÅŸ adamÄ± Kemal Uzan ile eski Ã‡ukurova Elektrik AÅž (Ã‡EAÅž) Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ErtuÄŸrul BaÅŸar ve bilirkiÅŸiler Hasan Cihan YÄ±lmazsoy, Emrah TÃ¼lÃ¼, Evren EÄŸer, Ufuk YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Cenk Demirbay'Ä±n "RÃ¼ÅŸvet almak, rÃ¼ÅŸvet vermek ve bu suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etmek" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 2 dava dosyasÄ± zaman aÅŸÄ±mÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Adana 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, sanÄ±klar Uzan, BaÅŸar, YÄ±lmazsoy, TÃ¼lÃ¼, EÄŸer, YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Demirbay katÄ±lmadÄ±.

FarklÄ± olaylarla ilgili "rÃ¼ÅŸvet almak, rÃ¼ÅŸvet vermek ve bu suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etmek" iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan iki davanÄ±n birleÅŸtirildiÄŸi duruÅŸmada, mahkeme savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± verdi.

SavcÄ±, mÃ¼talaasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"YapÄ±lan soruÅŸturma ve kovuÅŸturma ile toplanan deliller, tÃ¼m dosya kapsamÄ±na nazaran, sanÄ±klar hakkÄ±nda 'rÃ¼ÅŸvet alma, rÃ¼ÅŸvet verme ve bu suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etme' suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ise de, dosya kapsamÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olarak deÄŸerlendirildiÄŸinde 765 SayÄ±lÄ± TCK'nÄ±n 102/3 maddesi uyarÄ±nca zaman aÅŸÄ±mÄ± koÅŸullarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinden aÃ§Ä±lan kamu davasÄ± hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸme

kararÄ± verilmesine, sanÄ±klardan Kemal Uzan hakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼mle birlikte kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmesi kamu adÄ±na

talep ve mÃ¼talaa olunur."

Mahkeme heyeti, Kemal Uzan, Mehmet ErtuÄŸrul BaÅŸar, Hasan Cihan YÄ±lmazsoy, Emrah TÃ¼lÃ¼, Evren EÄŸer, Ufuk YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Cenk Demirbay'Ä±n yargÄ±landÄ±klarÄ± 2 ayrÄ± dava dosyasÄ±nÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine karar verdi.

AyrÄ±ca, Uzan hakkÄ±ndaki yakalama emrinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, daha Ã¶nce kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lan sanÄ±klar YÄ±lmazsoy'un 5 bin, BaÅŸar'Ä±n ise 10 bin lirasÄ±nÄ±n da iade edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Berke BarajÄ± inÅŸaatÄ±nda iddia edilen usulsÃ¼zlÃ¼kler ve el konulan Ã‡EAÅž'a ait mallarÄ±n tespiti iÃ§in aÃ§Ä±lan davalarda gÃ¶revlendirilen bilirkiÅŸilerin rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle "rÃ¼ÅŸvet almak, rÃ¼ÅŸvet vermek ve bu suÃ§lara aracÄ±lÄ±k etmek" suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ± dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.