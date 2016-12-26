AK Parti ve CHP asimilasyon anmasÄ± iÃ§in Bulgaristanâ€™da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bulgaristanâ€™da eski komÃ¼nist rejim tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan asimilasyon politikalarÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, anma tÃ¶renlerine katÄ±lmak iÃ§in Bulgaristan'a gelen AK Parti ve CHP heyetleri, Ã¼lkede Ã¼yelerinin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli olan iki parti ile ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak.
Bulgaristan'da TÃ¼rk kÃ¶kenlilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu iki siyasi parti, TÃ¼rkan bebek ile birlikte 26 AralÄ±k 1984 tarihinde, asimilasyon kampanyalarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden diÄŸer 3 TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸÄ±n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla iki ayrÄ± etkinlik dÃ¼zenleyecek.
Etkinlikler iÃ§in Bulgaristan'Ä±n KÄ±rcaali kentine gelen CHP heyeti, Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) Partisi'nin etkinliÄŸine katÄ±lÄ±p, yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan aÄŸÄ±rlanacak. AK Parti heyeti ise, Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± TÃ¼rkiye yanlÄ±sÄ± tutumu nedeni ile partisinden ihraÃ§ edilen eski HÃ–H Genel BaÅŸkanÄ± LÃ¼tvi Mestan'Ä±n kurduÄŸu, Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ä°Ã§in Demokratlar (DOST) Partisi'nin ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± programa katÄ±lacak ve DOST'un yetkilileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
DOST Partisi'nin anma etkinliÄŸine Genel BaÅŸkan LÃ¼tvi Mestanâ€™Ä±n konuklarÄ± olarak, AK Parti Ä°stanbul milletvekili Aziz BabuÅŸÃ§u, Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n ve Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± Necmi KadÄ±oÄŸlu'nun katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
HÃ–Hâ€™Ã¼n aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± CHP heyetinde ise partinin Genel Sekreteri Kamil Okyay SÄ±ndÄ±r, Edirne milletvekili Erdin Bircan, TekirdaÄŸ milletvekili Emre KÃ¶prÃ¼lÃ¼, Yalova milletvekili Muharrem Ä°nce ve KÄ±rklareli milletvekili Vecdi GÃ¼ndoÄŸdu yer alacak.
HÃ–H-DOST AYRILIÄžI
TÃ¼rkiyeâ€™de Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan parlamento kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nden Rusyaâ€™nÄ±n siyasetini sert bir dille eleÅŸtiren dÃ¶nemin HÃ–H Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, NATO ve Avrupa BirliÄŸi (AB) yanlÄ±sÄ± bir konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.
HÃ–H'Ã¼n daha Ã¶nceki genel baÅŸkanÄ± da olan Onursal BaÅŸkan Ahmet DoÄŸan, 17 AralÄ±k 2015 tarihinde Sofyaâ€™daki yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesinde sÃ¶z alarak, Mestanâ€™Ä± HÃ–Hâ€™e ihanet etmekle suÃ§lamÄ±ÅŸ, baÅŸkanlÄ±k konumundan ve parti Ã¼yeliÄŸinden ihraÃ§ ettirmiÅŸti. DoÄŸan, HÃ–Hâ€™Ã¼n genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Mustafa KaradayÄ±â€™ya devretmek zorunda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
HÃ–Hâ€™Ã¼n demokratik yapÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten LÃ¼tvi Mestan ise diÄŸer 5 HÃ–H milletvekili ile birlikte 11 Nisan 2016 tarihinde Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ä°Ã§in Demokratlar (DOST) Partisi'ni kurmuÅŸtu. DOST'un Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede 18 bine Ã§Ä±karan Mestan, Ã¶zellikle Rusyaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±mâ€™Ä± iÅŸgaline karÅŸÄ± sert tutumu ile biliniyor.
Adresine tebligat yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifade vermeye gitmeyen HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
MEB YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ve YurtdÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡iftci, yurt dÄ±ÅŸÄ± burs programÄ±na yÃ¶nelik deÄŸiÅŸiklikleri ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren yÃ¶netmeliÄŸe iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ä°zmir Metro hafif raylÄ± sisteminin Fahrettin Altay'dan NarlÄ±dere Ä°stihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin proje, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n giriÅŸimiyle "2017 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki YÃ¼ksek Planlama Kurulu kararÄ± imzaya aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye, 2016 yÄ±lÄ±nda 235'e ulaÅŸan temsilcilik sayÄ±sÄ±yla BMGK Ã¼lkelerinin ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok dÄ±ÅŸ temsilciliÄŸi olan 6'ncÄ± Ã¼lke oldu
BingÃ¶l'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle 165 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
Musul operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana kentteki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±n devam ediyor. Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± Caf, "Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin daha iÃ§ gÃ¶Ã§men olma ihtimali var" dedi.
TÃ¼rkiye'de bu yÄ±l, teknolojisi ve yatÄ±rÄ±m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla merakla beklenen projeler hayata geÃ§irildi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 29 Ekim 2016'dan Ã¶nce ayrÄ±lan pilotlarÄ±n ve bin saat Ã¼zeri pilot uÃ§uÅŸu olan subaylarÄ±n TSK'da yeniden istihdamÄ± iÃ§in baÅŸvurular, 6 Ocak 2017'ye kadar yapÄ±labilecek.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde yaÅŸananlara ÅŸahitlik eden ve Konya'daki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesi alÄ±nan subay, Ã¼steki yakÄ±t tanklarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa saklayarak darbecilerden gizlediklerini anlattÄ±
Osmaniye'de bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
AyvacÄ±k'tan Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 63 kiÅŸi yakalandÄ±
AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼lteleri'nde tek ders nedeniyle yapÄ±lan okul uzatmalarÄ± 3 derse Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son bir haftada dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 508 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'in bazÄ± bÃ¶lgelerinde, bakÄ±m ve tesis Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 28 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak.
Bulgaristanâ€™da asimilasyon politikasÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anma programlarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in gelen heyetler, farklÄ± partiler ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Ä°ÅŸ adamÄ± Kemal Uzan'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu 7 kiÅŸi hakkÄ±ndaki rÃ¼ÅŸvet davasÄ±, 10 yÄ±llÄ±k zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.