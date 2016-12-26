11:29, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

AK Parti ve CHP asimilasyon anmasÄ± iÃ§in Bulgaristanâ€™da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristanâ€™da eski komÃ¼nist rejim tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan asimilasyon politikalarÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, anma tÃ¶renlerine katÄ±lmak iÃ§in Bulgaristan'a gelen AK Parti ve CHP heyetleri, Ã¼lkede Ã¼yelerinin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± TÃ¼rk kÃ¶kenli olan iki parti ile ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak.

Bulgaristan'da TÃ¼rk kÃ¶kenlilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu iki siyasi parti, TÃ¼rkan bebek ile birlikte 26 AralÄ±k 1984 tarihinde, asimilasyon kampanyalarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden diÄŸer 3 TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸÄ±n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla iki ayrÄ± etkinlik dÃ¼zenleyecek.

Etkinlikler iÃ§in Bulgaristan'Ä±n KÄ±rcaali kentine gelen CHP heyeti, Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) Partisi'nin etkinliÄŸine katÄ±lÄ±p, yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan aÄŸÄ±rlanacak. AK Parti heyeti ise, Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± TÃ¼rkiye yanlÄ±sÄ± tutumu nedeni ile partisinden ihraÃ§ edilen eski HÃ–H Genel BaÅŸkanÄ± LÃ¼tvi Mestan'Ä±n kurduÄŸu, Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ä°Ã§in Demokratlar (DOST) Partisi'nin ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± programa katÄ±lacak ve DOST'un yetkilileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

DOST Partisi'nin anma etkinliÄŸine Genel BaÅŸkan LÃ¼tvi Mestanâ€™Ä±n konuklarÄ± olarak, AK Parti Ä°stanbul milletvekili Aziz BabuÅŸÃ§u, Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n ve Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± Necmi KadÄ±oÄŸlu'nun katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

HÃ–Hâ€™Ã¼n aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± CHP heyetinde ise partinin Genel Sekreteri Kamil Okyay SÄ±ndÄ±r, Edirne milletvekili Erdin Bircan, TekirdaÄŸ milletvekili Emre KÃ¶prÃ¼lÃ¼, Yalova milletvekili Muharrem Ä°nce ve KÄ±rklareli milletvekili Vecdi GÃ¼ndoÄŸdu yer alacak.

HÃ–H-DOST AYRILIÄžI

TÃ¼rkiyeâ€™de Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan parlamento kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nden Rusyaâ€™nÄ±n siyasetini sert bir dille eleÅŸtiren dÃ¶nemin HÃ–H Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, NATO ve Avrupa BirliÄŸi (AB) yanlÄ±sÄ± bir konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ–H'Ã¼n daha Ã¶nceki genel baÅŸkanÄ± da olan Onursal BaÅŸkan Ahmet DoÄŸan, 17 AralÄ±k 2015 tarihinde Sofyaâ€™daki yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesinde sÃ¶z alarak, Mestanâ€™Ä± HÃ–Hâ€™e ihanet etmekle suÃ§lamÄ±ÅŸ, baÅŸkanlÄ±k konumundan ve parti Ã¼yeliÄŸinden ihraÃ§ ettirmiÅŸti. DoÄŸan, HÃ–Hâ€™Ã¼n genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Mustafa KaradayÄ±â€™ya devretmek zorunda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ–Hâ€™Ã¼n demokratik yapÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten LÃ¼tvi Mestan ise diÄŸer 5 HÃ–H milletvekili ile birlikte 11 Nisan 2016 tarihinde Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ä°Ã§in Demokratlar (DOST) Partisi'ni kurmuÅŸtu. DOST'un Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede 18 bine Ã§Ä±karan Mestan, Ã¶zellikle Rusyaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±mâ€™Ä± iÅŸgaline karÅŸÄ± sert tutumu ile biliniyor.