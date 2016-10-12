11:43, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi AtaÅŸesi Moskova'da Ã¶ldÃ¼





Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi AtaÅŸesi Moskova'da Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi KÃ¼ltÃ¼r AtaÅŸesi Moskova'da Ã§alÄ±ÅŸma ofisinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada 46 yaÅŸÄ±ndaki Haydar Jabar'Ä±n Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±ndaki ofisinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Binada Ã¶lÃ¼ bulunan Jabar'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedeni tÄ±bbi incelemeler sonrasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kacak. Â

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