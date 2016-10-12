Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi AtaÅŸesi Moskova'da Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi KÃ¼ltÃ¼r AtaÅŸesi Moskova'da Ã§alÄ±ÅŸma ofisinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada 46 yaÅŸÄ±ndaki Haydar Jabar'Ä±n Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±ndaki ofisinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Binada Ã¶lÃ¼ bulunan Jabar'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedeni tÄ±bbi incelemeler sonrasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kacak.
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Moskova'da Ã¼Ã§ tren istasyonbu bomba ihbarÄ± Ã¼zerine tahliye edildi
Kosova ile SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Rusya'ya ait benzin istasyonlarÄ±nÄ±n yerleÅŸtirilmesi Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met yetkililerinden konu hakkÄ±nda uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu taÅŸÄ±yan ve Karadeniz'de dÃ¼n dÃ¼ÅŸen uÃ§akta, Ã¼st dÃ¼zey Rus komutanÄ± General Vladimir Ivanovski'nin de olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ivanovski, Rusya'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Halep'te kalÄ±cÄ± olmak iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi 'polis taburu'nun da komutanÄ±ydÄ±.
Pakistan BJP partisi, "Pakistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki mÃ¼ltecilere vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verme yetkimiz var" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
DEAÅž'Ä±n Musul, Suriye ve Libya'da Ã¼st Ã¼ste gelen operasyonlarla sahada zemin kaybettiÄŸi ancak terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla etkisini arttÄ±racaÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.
Ã‡in, geÃ§en hafta Tayvan ile diplomatik iliÅŸkilerini kesen BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sao Tome ve Principe ile diplomatik iliÅŸkilerini yeniden tesis etti
Suriye'de, kuÅŸatma altÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 246'ya ulaÅŸtÄ±
MÃ¼slÃ¼man Amerikan Cemiyeti ile Kuzey Amerika Ä°slam CamiasÄ± iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenecek MAS-ICNA Kongresi, Kuzey Amerika'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± bir araya getirecek
Fransa Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, FransÄ±z insani yardÄ±m gÃ¶revlisinin Ã¼lkenin orta kesimindeki Gao kentinde hafta sonu kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Japonya, Ã‡in'in Pasifik'e ilerleyen ilk uÃ§ak gemisini gÃ¶zlemleyecek
Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilen 5000 km menzilli balistik fÃ¼ze denemesini bu sabah gerÃ§ekleÅŸtirdi
Almanyaâ€™nÄ±n Augsburg ÅŸehrinde yaÅŸayan 54 bin kiÅŸi Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™ndan kalma 1,8 tonluk devasa bombanÄ±n etkisiz hale getirilmesi iÃ§in tahliye edildi
DEAÅž Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri El Bab'dan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillere saldÄ±rdÄ±, 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Pakistan, DÃ¼nya BankasÄ±'ndan Ä°ndus SularÄ± AnlaÅŸmasÄ± konusundaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi talebinde bulundu
Ä°nternette yayÄ±mlanan asparagas bir haber, Ä°srail ile Pakistan'Ä± sosyal medyada karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi