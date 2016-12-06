11:46, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

6 ilde elektrik kesintisi





Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'in bazÄ± bÃ¶lgelerinde, bakÄ±m ve tesis Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 28 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Toroslar Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Adana'nÄ±n KaraisalÄ± ilÃ§esi TÃ¼menli Mahallesi'ne 09.00-15.30, YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi ve 75.YÄ±l Cumhuriyet Caddesi ile bazÄ± sokaklara 09.00-12.00, Seyhan ilÃ§esi DÃ¶ÅŸeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker BulvarÄ± ile Ã§eÅŸitli sokaklara 12.30-15.30, Ceyhan ilÃ§esi Gazi Osman PaÅŸa Mahallesi'ne 08.15-17.00, ElmagÃ¶lÃ¼ Mahallesi'ne 09.30-14.30 saatlerinde enerji verilemeyecek. Mersin Mersin'in Silifke ilÃ§esi Atakent Mahallesi'nin bazÄ± sokaklarÄ±nda, Tarsus ilÃ§esi Ã–zbek, Ã‡aÄŸlayan, Fevzi Ã‡akmak, BeydeÄŸirmeni, Fahrettin PaÅŸa, KemalpaÅŸa, Tozkoparan Zahit, Yarbay Åžemsettin ve Yenice mahallelerinde, Toroslar ilÃ§esi YalÄ±nayak Mahallesi Ã‡iftÃ§iler Caddesi ile Ã§eÅŸitli sokaklarda, 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesilecek. Hatay ve Osmaniye Hatay'Ä±n Belen ilÃ§esi SarÄ±mazÄ±, DerebahÃ§e, Muhlisali, Ä°ssume ve Fatih mahallelerinde 09.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisine gidilecek. Osmaniye'nin Merkez ilÃ§esi KaraÃ§ay Mahallesi'ne 09.00-14.00, Hasanbeyli ilÃ§esi Kalecik kÃ¶yÃ¼ne 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek. Gaziantep ve Kilis Gaziantep'in Åžahinbey ilÃ§esi SarÄ±salkÄ±m ve SarÄ±baÅŸak mahallelerinde 09.00-14.00, Åžehitkamil ilÃ§esi Zeytinli, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Pirsultan ve KayaÃ¶nÃ¼ mahallelerinde 09.00-18.00, Åžahinbey ilÃ§esi ErtuÄŸrulgazi Mahallesi'nde 10.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisi yaÅŸanacak. Kilis'te, Musabeyli ilÃ§esi YuvabaÅŸÄ± kÃ¶yÃ¼ne 09.00-16.30 saatlerinde enerji verilemeyecek. AÃ§Ä±klamada, belirtilen saatler dÄ±ÅŸÄ±nda teknik ve idari zorunluluklardan dolayÄ± enerji kesme ve enerji verme zamanlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olabileceÄŸi ifade edildi.

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