GÃ¼ncelleme: 04:09, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar 230 yÄ±llÄ±k 'kanser' tanÄ±sÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BBC'nin haberine gÃ¶re,Â Royal MarsdenÂ Hastanesi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, Ä°skoÃ§ cerrah John Hunter'Ä±n 230 yÄ±l Ã¶nce bir hastasÄ±na koyduÄŸuÂ kemikÂ tÃ¼mÃ¶rÃ¼Â teÅŸhisini inceledi.

Hunter'Ä±n St George's Hastanesinde alt uyluk kemiÄŸi ÅŸiÅŸen hastanÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± keserek koyduÄŸu "kemiÄŸin kendisinden kaynaklanan tÃ¼mÃ¶r Ã§eÅŸidi" teÅŸhisini doÄŸrulayan doktorlar, kanserin zaman iÃ§inde nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸine iliÅŸkin ipuÃ§larÄ± elde etti.

230 YIL Ã–NCE HASTAYA UYGULANAN YÃ–NTEM, BUGÃœNKÃœYLE AYNI

Ã‡alÄ±ÅŸma ekibinden Dr. Christina Messiou, "TanÄ±nÄ±n gerÃ§ekten etkileyici olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DoÄŸrusu Hunter'in hastaya uyguladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶ntem, bizim de modern tÄ±pta uygulayacaÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶ntemle benzer ilkeler izliyor. Ã–rneklere bakarak, John Hunter'in osteosarkomaya (kemik tÃ¼mÃ¶rÃ¼) iliÅŸkin yazdÄ±klarÄ± hastalÄ±ÄŸa dair bildiklerimizle ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir biÃ§imde uyuÅŸuyor." dedi.

Bulgular arasÄ±nda herhangi bir farklÄ±lÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Hunter'Ä±n tarihi Ã¶rnekleriyle Ã§aÄŸdaÅŸ tÃ¼mÃ¶rleri mikroskopik ve genetik olarak karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten Messiou, "Bu, kanserin 200 yÄ±ldan fazla sÃ¼redir geliÅŸimini inceleyen bir Ã§alÄ±ÅŸma ve dÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse ne bulacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekten bilmiyoruz." diye konuÅŸtu.

Hunter'Ä±n Cerrahlar Kraliyet Koleji'ndeki Hunterian MÃ¼zesi'nde sergilenen tÄ±bbi koleksiyonunda bulunan notlarda Ã¼nlÃ¼ cerrahÄ±n sÃ¶z konusu hastanÄ±n durumuna iliÅŸkin "Kemikte bir kalÄ±nlaÅŸma oluyor ve ÅŸiÅŸlik giderek artÄ±yordu. BacaÄŸÄ±n sorunlu kÄ±smÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, uyluk kemiÄŸinin alt kÄ±smÄ±nÄ± saran, kemiÄŸin kendisinden kaynaklanÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼len tÃ¼mÃ¶r Ã§eÅŸidi bir madde bulundu. Bundan sonra hasta giderek kilo kaybetti ve nefes alÄ±ÅŸ veriÅŸi gÃ¼Ã§leÅŸti. Hasta bacaÄŸÄ±nÄ±n kesilmesinden yedi hafta sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti ve yapÄ±lan otopsi sonucu kemik tÃ¼mÃ¶rÃ¼nÃ¼n hastanÄ±n akciÄŸerlerine, kalp ve kaburgasÄ±na sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±." ifadeleri yer alÄ±yor.