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13:37, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
Amerika
GÃ¼ncelleme: 11:59, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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ABD MÃ¼slÃ¼manlarÄ± kongrede buluÅŸuyor
ABD MÃ¼slÃ¼manlarÄ± kongrede buluÅŸuyor

MÃ¼slÃ¼man Amerikan Cemiyeti ile Kuzey Amerika Ä°slam CamiasÄ± iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenecek MAS-ICNA Kongresi, Kuzey Amerika'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± bir araya getirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDâ€™deki MÃ¼slÃ¼man sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin en bÃ¼yÃ¼k Ã§atÄ± organizasyonlarÄ±ndan MÃ¼slÃ¼man Amerikan Cemiyeti (MAS) Kuzey Amerika Ä°slam CamiasÄ± (ICNA) ortaklÄ±ÄŸÄ±nda bu yÄ±l 15'incisi dÃ¼zenlenecek MAS-ICNA Kongresi ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sorunlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lacak.

ABD'nin Chicago kentinteki McCormick Kongre Merkezi'nde 26 AralÄ±k'ta baÅŸlayacak ve 28 AralÄ±k'ta sona erecek kongrenin bu yÄ±lki temasÄ± "AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ä°slami SorumluluklarÄ± ve Sivil YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri" olarak belirlendi.

Suriye'de yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸ ve zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren binlerce Suriyelinin durumu da kongrede ele alÄ±nacak konular arasÄ±nda bulunuyor.

Kongre boyunca dÃ¼zenlenecek Ã§ok sayÄ±da konferansa ABD'den ve diÄŸer Ã¼lkelerden birÃ§ok akademisyen, kanaat Ã¶nderi ve mÃ¼slÃ¼man lider konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacak.

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° FOTOÄžRAF SERGÄ°SÄ° AÃ‡ILACAK

Kongreye TÃ¼rkiye ve ABD'deki TÃ¼rk toplumu da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶steriyor.

BaÅŸta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olmak Ã¼zere Anadolu AjansÄ±, TRT World, TÃœRKEN, MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) ABD ÅŸubesi, KÄ±zÄ±lay, Amerika Diyanet VakfÄ±, TÃ¼rk Amerikan Ulusal YÃ¶nlendirme Komitesi (TASC), TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA), Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (SETA), Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), Daily Sabah gibi kurumlar kongrede stant aÃ§acak ve Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleyecek.

Kongrede, Anadolu AjansÄ± muhabirlerinin objektifinden, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± yansÄ±tan ve 30 fotoÄŸraftan oluÅŸan "15 Temmuz Milli Ä°radenin YÃ¼kseliÅŸi Sergisi" de aÃ§Ä±lacak.

KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± SÃ¼meyye ErdoÄŸan Bayraktar, kongrenin onur konuklarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. Bayraktar, 26 AralÄ±k'ta "Ãœmmetin KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± SorunlarÄ±n Ãœstesinden Gelmek: TÃ¼rkiye Ã–rneÄŸi" konulu toplantÄ±da konuÅŸacak.

"15 TEMMUZ VE DARBEYE DÄ°RENEN KAHRAMANLAR" TOPLANTISI

AynÄ± gÃ¼n TÃ¼rk Amerikan Ulusal YÃ¶nlendirme Komitesi (TASC) de "15 Temmuz ve Darbeye Direnen Kahramanlar" baÅŸlÄ±klÄ± toplantÄ± dÃ¼zenleyecek. ToplantÄ±da TÃ¼rkiye'nin kanlÄ± darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± milletÃ§e sergilediÄŸi kahramanca mÃ¼cadele ve FETÃ–'nÃ¼n iÃ§ yÃ¼zÃ¼ne iliÅŸkin belgesel gÃ¶sterimi ve konuÅŸmalar yapÄ±lacak.



Ä°lgili Konular ABD mÃ¼slÃ¼manlarÄ±
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