12:01, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ã‡in, Sao Tome ve Principe ile diplomatik iliÅŸkileri yeniden baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi, Sao Tome ve Principe DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Urbino Botelho ile baÅŸkent Pekin'de bir araya geldi. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Vang'Ä±n mevkidaÅŸÄ± Botelho ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l sonra iki Ã¼lke arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkilerin yeniden tesisini esas alan ortak bildiri imzalandÄ±.

BakanlarÄ±n, Tek Ã‡in Ä°lkesi'nin iki Ã¼lkenin diplomatik iliÅŸkilerinin temeli olarak kabul edilmesi ve kazan-kazan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne dayalÄ± bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸi kurma konularÄ±nda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

EÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r, saÄŸlÄ±k, turizm, medya ve insani iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme konusunda da mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sao Tome ve Principe, 1997'de Tayvan ile diplomatik iliÅŸki kurmuÅŸ, Ã‡in buna karÅŸÄ±lÄ±k BatÄ± Afrika Ã¼lkesiyle diplomatik iliÅŸkilerini kesmiÅŸti.

YaklaÅŸÄ±k 200 bin nÃ¼fuslu Sao Tome ve Principe geÃ§en hafta Tayvan ile iliÅŸkilerini kesmiÅŸti. TayvanlÄ± yetkililer, Sao Tome ve Principe'nin ada ile diplomatik iliÅŸkilerini kesmesinden derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyulduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, Ã¼lkede bulunan diplomatlarÄ±n geri Ã§ekileceÄŸini bildirmiÅŸti.

Tayvan'Ä±n dÃ¼nyada 21 Ã¼lkeyle diplomatik iliÅŸkisi bulunuyor. BatÄ± Afrika Ã¼lkesinin ada ile iliÅŸkilerini kesmesinden sonra, Ã‡in medyasÄ±nda bunun sadece bir baÅŸlangÄ±Ã§ olduÄŸu, ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n Pekin yÃ¶netimine karÅŸÄ± Tek Ã‡in Siyaseti'nin sorgulanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara cevap olduÄŸu ÅŸeklinde yorumlar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in, kendi topraÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Tayvan'Ä±n diÄŸer Ã¼lkelerle iliÅŸkisinin Pekin yÃ¶netimi Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gerektiÄŸini savunuyor.