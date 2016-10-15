NYT: DEAÅž sahada kaybediyor, etkisini gÃ¼Ã§lendiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye, Irak ve Libya'da ordu ve paramiliter gruplarla savaÅŸan DEAÅž sahada kaybederken dÃ¼nya genelinde yaptÄ±ÄŸÄ± eylemlerle etkilerini daha fazla arttÄ±racaÄŸÄ± belirtiliyor.
New York Times gazetesinde yer alan bir haber analizde, DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgedeki kayÄ±plarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼ daha fazla sansasyonel eylemlere iteceÄŸi belirtildi. Analiz yazarÄ± Robert Worth "Her gÃ¼n bombardÄ±man altÄ±ndayken bile, DEAÅž 4 kÄ±tada 16'dan fazla saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Berlin'deki son saldÄ±rÄ±larda silah kullanmaya bile ihtiyaÃ§ duymadÄ±. El-Kaide bu eylem tÃ¼rÃ¼nÃ¼ 7 yÄ±l Ã¶nce internetten yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±" ifadesine yer verdi.
DEAÅž ZAYIFLAYINCE DAHA FAZLA EYLEME YÃ–NELECEK
Jerusalem Post' gazetesi yazarÄ± Efraim Inbar da DEAÅž'Ä±n OrtadoÄŸu'da zayÄ±fladÄ±kÃ§a, Avrupa'daki eylemlerinin artacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Inbar yazÄ±sÄ±nda "DEAÅž zayÄ±flama noktasÄ±na geldiÄŸinde sÄ±nÄ±r Ã¶tesi saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± daha da arttÄ±racak" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
"2 YILDA 50 BÄ°N DEAÅž'LI Ã–LDÃœ Ä°DDÄ°ASI ABARTILI"
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde adÄ± aÃ§Ä±klanmayan ABD'li Ã¼st dÃ¼zey askeri bir yetkili, 2014'te faaliyete geÃ§en DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun bu sÃ¼rede 50 bin DEAÅž militanÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etmiÅŸti. Bu rakam, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n raporlara yansÄ±yan mevcut sayÄ±sÄ±ndan Ã§ok daha fazlaydÄ±. BazÄ± yorumcular, verilen rakamlarÄ±n abartÄ±lÄ± olduÄŸunu ancak ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun katlettiÄŸi sivillerle birlikte bu rakamÄ±n 30 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Moskova'da Ã¼Ã§ tren istasyonbu bomba ihbarÄ± Ã¼zerine tahliye edildi
Kosova ile SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Rusya'ya ait benzin istasyonlarÄ±nÄ±n yerleÅŸtirilmesi Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met yetkililerinden konu hakkÄ±nda uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu taÅŸÄ±yan ve Karadeniz'de dÃ¼n dÃ¼ÅŸen uÃ§akta, Ã¼st dÃ¼zey Rus komutanÄ± General Vladimir Ivanovski'nin de olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ivanovski, Rusya'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Halep'te kalÄ±cÄ± olmak iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi 'polis taburu'nun da komutanÄ±ydÄ±.
Pakistan BJP partisi, "Pakistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki mÃ¼ltecilere vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verme yetkimiz var" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
DEAÅž'Ä±n Musul, Suriye ve Libya'da Ã¼st Ã¼ste gelen operasyonlarla sahada zemin kaybettiÄŸi ancak terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla etkisini arttÄ±racaÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.
Ã‡in, geÃ§en hafta Tayvan ile diplomatik iliÅŸkilerini kesen BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sao Tome ve Principe ile diplomatik iliÅŸkilerini yeniden tesis etti
Suriye'de, kuÅŸatma altÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 246'ya ulaÅŸtÄ±
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Pakistan, DÃ¼nya BankasÄ±'ndan Ä°ndus SularÄ± AnlaÅŸmasÄ± konusundaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmesi talebinde bulundu
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