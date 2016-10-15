12:02, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

NYT: DEAÅž sahada kaybediyor, etkisini gÃ¼Ã§lendiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye, Irak ve Libya'da ordu ve paramiliter gruplarla savaÅŸan DEAÅž sahada kaybederken dÃ¼nya genelinde yaptÄ±ÄŸÄ± eylemlerle etkilerini daha fazla arttÄ±racaÄŸÄ± belirtiliyor.

New York Times gazetesinde yer alan bir haber analizde, DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgedeki kayÄ±plarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼ daha fazla sansasyonel eylemlere iteceÄŸi belirtildi. Analiz yazarÄ± Robert Worth "Her gÃ¼n bombardÄ±man altÄ±ndayken bile, DEAÅž 4 kÄ±tada 16'dan fazla saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Berlin'deki son saldÄ±rÄ±larda silah kullanmaya bile ihtiyaÃ§ duymadÄ±. El-Kaide bu eylem tÃ¼rÃ¼nÃ¼ 7 yÄ±l Ã¶nce internetten yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±" ifadesine yer verdi.

DEAÅž ZAYIFLAYINCE DAHA FAZLA EYLEME YÃ–NELECEK

Jerusalem Post' gazetesi yazarÄ± Efraim Inbar da DEAÅž'Ä±n OrtadoÄŸu'da zayÄ±fladÄ±kÃ§a, Avrupa'daki eylemlerinin artacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Inbar yazÄ±sÄ±nda "DEAÅž zayÄ±flama noktasÄ±na geldiÄŸinde sÄ±nÄ±r Ã¶tesi saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± daha da arttÄ±racak" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

"2 YILDA 50 BÄ°N DEAÅž'LI Ã–LDÃœ Ä°DDÄ°ASI ABARTILI"

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde adÄ± aÃ§Ä±klanmayan ABD'li Ã¼st dÃ¼zey askeri bir yetkili, 2014'te faaliyete geÃ§en DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun bu sÃ¼rede 50 bin DEAÅž militanÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etmiÅŸti. Bu rakam, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n raporlara yansÄ±yan mevcut sayÄ±sÄ±ndan Ã§ok daha fazlaydÄ±. BazÄ± yorumcular, verilen rakamlarÄ±n abartÄ±lÄ± olduÄŸunu ancak ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun katlettiÄŸi sivillerle birlikte bu rakamÄ±n 30 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.