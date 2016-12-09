12:06, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n terÃ¶r gÃ¶zaltÄ± raporu aÃ§Ä±klandÄ±





Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son bir haftada dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 508 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 19-26 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ± hakkÄ±n aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada ÅŸu bilgilere yer verildi: "Son bir hafta iÃ§erisinde(19-26 AralÄ±k 2016) Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) ayrÄ±ca iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK)â€™nin Hava ve Kara unsurlarÄ±nca 220 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Ãœlke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu operasyonlarda; 4â€™Ã¼ Ã¶lÃ¼, 1â€™i yaralÄ±, 4â€™Ã¼ saÄŸ olmak Ã¼zere toplam 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ± ile 508 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan 78 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. YÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu operasyonlar neticesinde; TerÃ¶ristler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 sÄ±ÄŸÄ±nak/barÄ±nak/maÄŸara ve

Tuzaklanan 18 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±/mayÄ±n imha edilmiÅŸ, 60 kg patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde,

12 el bombasÄ±, 13â€™Ã¼ aÄŸÄ±r ve uzun namlulu ( 1 M-16, 1 P.Tf., 11 KaleÅŸnikov) olmak Ã¼zere 36 adet Ã§eÅŸitli Ã§aplarda silah ele geÃ§irilmiÅŸtir. DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 78 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bunlardan 12â€˜si tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 1.096 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bunlardan 426â€˜sÄ± tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r."

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