12:19, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ã‡anakkale'de 63 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±



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AyvacÄ±k'tan Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 63 kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a geÃ§mek isteyen 63 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. AyvacÄ±k Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ihbar Ã¼zerine ilÃ§eye baÄŸlÄ± Koyunevi kÃ¶yÃ¼ SokakaÄŸzÄ± koyu yakÄ±nlarÄ±ndaki zeytinlik alanda yabancÄ± uyruklularÄ±n bulunduÄŸunu tespit etti. BÃ¶lgeye dÃ¼zenlenen operasyonda yakalanan, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 63 kiÅŸinin GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti, Somali, Gana, Kamerun ve Gine uyruklu olduklarÄ± belirlendi. YabancÄ± uyruklularÄ±n, Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na lastik botla geÃ§mek iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen sÃ¶z konusu 63 kiÅŸinin iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edileceÄŸi bildirildi.

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