12:20, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Osmaniye'de "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±





Osmaniye'de bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Osmaniye ValiliÄŸinden bazÄ± bÃ¶lgelerin 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PKK tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilmesi muhtemel terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, kamu gÃ¼venliÄŸi ve esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla merkez ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki bÃ¶lgelerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 5 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi. Bu kapsamda vatandaÅŸlara, ilan edilen Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgelerine girmemeleri uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. Ä°l sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde faaliyet gÃ¶steren bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi maksadÄ±yla icra edilen operasyonel faaliyetlere kÄ±ÅŸ dÃ¶neminde de aralÄ±ksÄ±z olarak devam edileceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n ilimizde barÄ±nmalarÄ±na mÃ¼saade edilmeyecektir. Milli gÃ¼venliÄŸin, kamu dÃ¼zeni ve kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi, hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ±, bÃ¶lgemizde barÄ±nabilecek bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi maksatlarÄ± ile kÄ±rsal bÃ¶lgelerimizde icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n zarar gÃ¶rmemeleri iÃ§in Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸ, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan bu alanlara girmeleri yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu alanlar, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± yaylalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan kÄ±rsal bÃ¶lgelerdir ve yaylalara gidebilecek vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±rsal alanlara girmemeleri Ã¶nem arz etmektedir." Bu kapsamda Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilen alanlar ÅŸÃ¶yle: "TahtÄ±n MezarlÄ±ÄŸÄ±, HarmancÄ±k Tepe, KÃ¶sÃ¼r DaÄŸÄ±, BÃ¼yÃ¼ksorkuntarla mevkisi, ElmacÄ±k Tepe, Topbarnaz Tepe, YaÄŸlÄ±pÄ±nar Tepe, MaÄŸara Tepe, GÃ¶bel Tepe, HavÅŸu Tepe kuzeyi, HavÅŸu Tepe, GÃ¶kgedik mevkisi, Kirmen KayasÄ±, DeliktaÅŸ Tepe, AÅŸÄ±ÄŸÄ±n MaÄŸarasÄ±, ArdÄ±Ã§lÄ± Tepe, SarÄ±msaklÄ± Tepe, KirazlÄ± Tepe, TekedÃ¼ÅŸen Tepe, LÃ¼llÃ¼k Tepe, Avar Tepe, AraplÄ± Tepe, Keremin Kaya, GÃ¶l Tepe, Kozluk mevkisi, At KayasÄ±, KengerlidÃ¼z mevkisi, KeklikoluÄŸuyaylasÄ± mevkisi ve Tahta Tepe arasÄ±nda kalan bÃ¶lge."

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