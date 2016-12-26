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03:48, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 03:08, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in mesajÄ±na bÃ¼yÃ¼k ilgi
Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in mesajÄ±na bÃ¼yÃ¼k ilgi

Real Madrid'in Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± destek mesajÄ±, yaklaÅŸÄ±k 15 milyon kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve 2 milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Real Madrid'in Portekizli yÄ±ldÄ±z futbolcusuÂ Cristiano Ronaldo'nun,Â Suriye'de yaÅŸanan insanlÄ±k dramÄ±ndan etkilenen Ã§ocuklara destek olmak amacÄ±yla sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video, yaklaÅŸÄ±k 15 milyon kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve 2 milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±.

FACEBOOK'TA 750 BÄ°N BEÄžENÄ°, 150 BÄ°N DE PAYLAÅžIM YAPILDI

Facebook'ta 10,5 milyon kez izlenen video iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 750 bin beÄŸeni, 150 bin paylaÅŸÄ±m ve 30 bin yorum yapÄ±ldÄ±.

YÄ±ldÄ±z futbolcunun Instagram hesabÄ±nda 4,1 milyon defa gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen mesaj iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 1,4 milyon beÄŸeni ve 50 bin yorumda bulunuldu.

Twitter'da ise yaklaÅŸÄ±k 60 bin beÄŸeni alan Ronaldo'nun paylaÅŸÄ±mÄ±, 50 bin kez retweet edildi.

Sosyal medya hesaplarÄ±ndan "Save the Children" adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir video paylaÅŸan Ronaldo, "Merhaba. Bu mesajÄ±m Suriye'deki Ã§ocuklar iÃ§in. Ã‡ok fazla acÄ± Ã§ektiÄŸinizi biliyorum. Ben Ã¼nlÃ¼ bir futbolcuyum ama gerÃ§ek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. TÃ¼m dÃ¼nya sizinle. Sizi Ã¶nemsiyoruz. YanÄ±nÄ±zdayÄ±m." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in mesajÄ± ronaldo facebook Save The Children
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Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in mesajÄ±na bÃ¼yÃ¼k ilgi
Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in mesajÄ±na bÃ¼yÃ¼k ilgi

Real Madrid'in Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± destek mesajÄ±, yaklaÅŸÄ±k 15 milyon kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve 2 milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±
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