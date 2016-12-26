Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in mesajÄ±na bÃ¼yÃ¼k ilgi

Real Madrid'in Portekizli yÄ±ldÄ±z futbolcusuÂ Cristiano Ronaldo'nun,Â Suriye'de yaÅŸanan insanlÄ±k dramÄ±ndan etkilenen Ã§ocuklara destek olmak amacÄ±yla sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video, yaklaÅŸÄ±k 15 milyon kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve 2 milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±.
Facebook'ta 10,5 milyon kez izlenen video iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 750 bin beÄŸeni, 150 bin paylaÅŸÄ±m ve 30 bin yorum yapÄ±ldÄ±.
YÄ±ldÄ±z futbolcunun Instagram hesabÄ±nda 4,1 milyon defa gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen mesaj iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 1,4 milyon beÄŸeni ve 50 bin yorumda bulunuldu.
Twitter'da ise yaklaÅŸÄ±k 60 bin beÄŸeni alan Ronaldo'nun paylaÅŸÄ±mÄ±, 50 bin kez retweet edildi.
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan "Save the Children" adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir video paylaÅŸan Ronaldo, "Merhaba. Bu mesajÄ±m Suriye'deki Ã§ocuklar iÃ§in. Ã‡ok fazla acÄ± Ã§ektiÄŸinizi biliyorum. Ben Ã¼nlÃ¼ bir futbolcuyum ama gerÃ§ek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. TÃ¼m dÃ¼nya sizinle. Sizi Ã¶nemsiyoruz. YanÄ±nÄ±zdayÄ±m." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Real Madrid'in Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Ronaldo'nun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± destek mesajÄ±, yaklaÅŸÄ±k 15 milyon kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve 2 milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±
The New York Times gazetesi, NorveÃ§li diplomat Alf Arne Ramslien'in aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Afganistan yÃ¶netimi ile Taliban'Ä±n yeniden bir araya geldiÄŸini duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Obama, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'a karÅŸÄ± 8 KasÄ±m'da yarÄ±ÅŸabilme imkanÄ± olsa seÃ§imleri kazanabileceÄŸini iddia etti
Kentte son Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§erisinde 3 binden fazla kiÅŸi evini terk ederek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'de KÃ¼rdistan Demokrat Partisi-Suriye Ã¼yesi 3 siyasetÃ§inin, PKK/PYD tarafÄ±ndan yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
Ä°srail yargÄ±sÄ±, esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Filistinli tutuklu RÄ±dvan'Ä±n daha Ã¶nce hakkÄ±nda Ã§Ä±kan hapis cezasÄ±nÄ± yeniden uygulamaya koydu
Malatya'da, Ä°HH Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde toplanan 25 tÄ±r yardÄ±m malzemesi, Suriye'ye gÃ¶nderildi
Temsilciler Meclisi'ne baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, CufranÄ±n gÃ¼neyinde "Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri"ne ait karargahÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlendi
Yeni Ã§alÄ±ÅŸma sistemini protesto etmek iÃ§in eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan polis memurlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Prijedor ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen operasyonda, 1992'de BoÅŸnak, HÄ±rvat ve Romanlara yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Tunus hÃ¼kÃ¼meti, etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona ermesi iÃ§in yeni bir yasal sÃ¼reÃ§ hazÄ±rlÄ±yor
ABD'de eski askeri silodan dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len sÄ±ÄŸÄ±naklar, 1,5 ve 3 milyon dolar arasÄ±nda alÄ±cÄ± buldu
Yemen'Ä±n baÅŸkenti Sana'da Husi militanlarÄ±, El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastÄ±
Ä°badi ve Sadr dokuz aylÄ±k boykotun ardÄ±ndan ilk defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Uganda'da meydana gelen gelen tekne kazasÄ±nda futbol takÄ±mÄ±nÄ±n 30 Ã¼yesi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Devlet ÅŸirketi CAT Telecom'un internet hizmetlerini birleÅŸtirme kararÄ±, kamuoyunda cunta yÃ¶netiminin internet Ã¼zerinde kontrol kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirdi