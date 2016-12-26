GÃ¼ncelleme: 12:27, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Halep'in yeni Rus komutanÄ± da dÃ¼ÅŸen uÃ§aktaymÄ±ÅŸ!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'ye giderken Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Tu-154 tipi Rus uÃ§aÄŸÄ±nda, Ã¼st dÃ¼zey komutanlardan General Vladimir Ivanovski'nin de olduÄŸu belirtildi. Ivanovski, Rusya'nÄ±n Halep'te kalÄ±cÄ± olmak iÃ§in kurduÄŸu polis taburunun da komutanÄ±ydÄ±.

Ä°ngilizce yayÄ±n yapan Rus kaynak Stirileprotv'da yer alan haberde, Halep'te kalÄ±cÄ± olma adÄ±mlarÄ± atan Rusya'nÄ±n askeri polis ÅŸefi Vladimir Ivanovski'nin de uÃ§akta olduÄŸu belirtildi.

RUSYA HALEP'TE KALICI OLMANIN ADIMLARINI ATIYORDU

Suriyeli muhaliflerin Halep'i kaybetmesinden sonra, Rus ordusunun ÅŸehre bÃ¼yÃ¼k bir 'askeri polis' tabur gÃ¶nderdiÄŸi belirtiliyordu. Uzmanlara gÃ¶re, Halep'teki gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±ran Rus ordusu, bÃ¶lgede kalÄ±cÄ± olmaya dair adÄ±mlar atÄ±yordu. General Vladimir Ivanovski'nin de bu taburdan sorumlu olan komutan olduÄŸu ifade ediliyor.

RUSYA, HALEP'Ä° Ä°RAN'A BIRAKMAK Ä°STEMÄ°YOR

Suriye iÃ§erisinde askeri desteÄŸini arttÄ±ran Rusya'nÄ±n Halep'teki bu hamlesi ÅŸehire daha fazla yerleÅŸme adÄ±mÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. BazÄ± uzmanlara gÃ¶re, Halep'i Ä°ran'a bÄ±rakmak istemeyen Rusya, bÃ¶lgede kalÄ±cÄ± olduÄŸunu herkese gÃ¶stermek istiyor.