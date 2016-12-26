Halep'in yeni Rus komutanÄ± da dÃ¼ÅŸen uÃ§aktaymÄ±ÅŸ!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'ye giderken Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Tu-154 tipi Rus uÃ§aÄŸÄ±nda, Ã¼st dÃ¼zey komutanlardan General Vladimir Ivanovski'nin de olduÄŸu belirtildi. Ivanovski, Rusya'nÄ±n Halep'te kalÄ±cÄ± olmak iÃ§in kurduÄŸu polis taburunun da komutanÄ±ydÄ±.
Ä°ngilizce yayÄ±n yapan Rus kaynak Stirileprotv'da yer alan haberde, Halep'te kalÄ±cÄ± olma adÄ±mlarÄ± atan Rusya'nÄ±n askeri polis ÅŸefi Vladimir Ivanovski'nin de uÃ§akta olduÄŸu belirtildi.
RUSYA HALEP'TE KALICI OLMANIN ADIMLARINI ATIYORDU
Suriyeli muhaliflerin Halep'i kaybetmesinden sonra, Rus ordusunun ÅŸehre bÃ¼yÃ¼k bir 'askeri polis' tabur gÃ¶nderdiÄŸi belirtiliyordu. Uzmanlara gÃ¶re, Halep'teki gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±ran Rus ordusu, bÃ¶lgede kalÄ±cÄ± olmaya dair adÄ±mlar atÄ±yordu. General Vladimir Ivanovski'nin de bu taburdan sorumlu olan komutan olduÄŸu ifade ediliyor.
RUSYA, HALEP'Ä° Ä°RAN'A BIRAKMAK Ä°STEMÄ°YOR
Suriye iÃ§erisinde askeri desteÄŸini arttÄ±ran Rusya'nÄ±n Halep'teki bu hamlesi ÅŸehire daha fazla yerleÅŸme adÄ±mÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. BazÄ± uzmanlara gÃ¶re, Halep'i Ä°ran'a bÄ±rakmak istemeyen Rusya, bÃ¶lgede kalÄ±cÄ± olduÄŸunu herkese gÃ¶stermek istiyor.
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KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu taÅŸÄ±yan ve Karadeniz'de dÃ¼n dÃ¼ÅŸen uÃ§akta, Ã¼st dÃ¼zey Rus komutanÄ± General Vladimir Ivanovski'nin de olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ivanovski, Rusya'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Halep'te kalÄ±cÄ± olmak iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi 'polis taburu'nun da komutanÄ±ydÄ±.
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