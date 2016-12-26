Darbeciler AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde yakÄ±t tanklarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa saklamÄ±ÅŸ

KonyaÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ÅŸÃ¼pheli olarak ifadesine baÅŸvurulan "Burak" kod adlÄ±Â subay, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesindeki ifadesinde, ders Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in gittiÄŸi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n evlerinde Fetullah GÃ¼len'in kitaplarÄ±nÄ±n okutulduÄŸunu, videolarÄ±nÄ±n izletildiÄŸini sÃ¶yledi.
"Senin ismin Hazreti Muhammed'in Ã¼zerinde miraca Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bineÄŸin adÄ± olan 'Burak' olsun" denildiÄŸini, o gÃ¼nden sonra "Burak" kod adÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran subay, Ã§eÅŸitli film ve dizilerden kesitler izletildiÄŸini dile getirdi.
Motive edici cÃ¼mlelerle askeriyeye yÃ¶nlendirildiÄŸini ifade eden ÅŸÃ¼pheli, asker olma teklifine, kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden bu yana subay olmayÄ± hayal ettiÄŸi iÃ§in sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cÃ¼zdanÄ±nda yÄ±llarca teÄŸmen rÃ¼tbesi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
OruÃ§ tuttuÄŸu iÃ§in tedbirsiz davrandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã¶rgÃ¼t abisinin kendisine kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan "Burak" kod adlÄ± subay, Ã¶rgÃ¼tten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in okuldan atÄ±lan bir Ã¶ÄŸrencinin hikayesinden bahsedildiÄŸini, bu ÅŸekilde davrananlarÄ±n "ÅŸefkat tokadÄ±" yiyeceÄŸinin sÃ¶ylendiÄŸini kaydetti.
Ä°fadesinde, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi Ã¶ncesindeÂ AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klara ve o gÃ¼n yaÅŸananlara yer veren ÅŸÃ¼pheli, "15 Temmuz'da Ã¼s komutanÄ± tarafÄ±ndan gÃ¼ndÃ¼z bayrak tÃ¶reninin erken yapÄ±lacaÄŸÄ±, mesainin erken bitirileceÄŸi talimatÄ± verildi. O gÃ¼n terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Ã–nce 14, ardÄ±ndan 13 F-16 uÃ§aÄŸÄ±na mÃ¼himmat yÃ¼klemesi emri verildi. TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± terÃ¶r operasyonu olacaÄŸÄ± bildirildiÄŸi iÃ§in mÃ¼himmat yÃ¼klenmesi o aÅŸamada normal geldi." diye konuÅŸtu.
ÅžÃ¼pheli, mesaiye devam ederken televizyonda okunan darbe bildirisi sonrasÄ± kalkÄ±ÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ã‡alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸum kÄ±sÄ±mda yoÄŸun hareketlilik baÅŸladÄ±. Ä°lk etapta mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ 4 uÃ§ak kalktÄ±. BÃ¶lÃ¼k komutanÄ±yla, mahiyetimizdeki personelden, uÃ§aklarÄ±n kalkmasÄ±nÄ± yavaÅŸlatmalarÄ±nÄ± ve engellemesini istedik. Ekibimle o gece darbeyle alakalÄ± yardÄ±mda bulunmadÄ±k, aksine darbe yapmaya kalkÄ±ÅŸanlara engel olmak iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k. Darbecilere uÃ§aklarda yakÄ±t bulunduÄŸu halde yakÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledik. Personelin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, paraÅŸÃ¼t ve oksijenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek yakÄ±t tanklarÄ±nÄ± da sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa sakladÄ±k. Personele bir bÃ¶lgeye geÃ§ip Ä±ÅŸÄ±klarÄ± kapatmalarÄ±nÄ±, gizlenmelerini sÃ¶yledim. Telefonla bana ulaÅŸarak yakÄ±tlÄ± uÃ§ak numaralarÄ±nÄ± istediler. YakÄ±tÄ± olmayan 6 uÃ§aÄŸÄ±n numarasÄ±nÄ± verdim. YarÄ±m saat sonra isimlerini bilmediÄŸim 6 teÄŸmen ve bir yarbay silahlarÄ±yla geldi. Ellerindeki silahlarÄ± doÄŸrultup, tehditvari konuÅŸarak uÃ§aklarda yakÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Elektrik olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bilgisayarda Ã§etele tutamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan, hangi uÃ§aklarda yakÄ±t olduÄŸunu bilmediÄŸimizi bildirdik. YakÄ±tÄ±n ancak ulaÅŸtÄ±rma ekibi tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanabileceÄŸini sÃ¶yleyerek boÅŸ tankere yÃ¶nlendirdim. Bunun Ã¼zerine yanÄ±mÄ±zda bulunan tanker ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ±na silah dayayarak yanÄ±mÄ±zdan gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler."
Hava lojistik komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arayan bir albayÄ±n Ã¼stte neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi almak istediÄŸini aktaran ÅŸÃ¼pheli, uÃ§aklarÄ±n kalkmamasÄ± iÃ§in pistin bombalatÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini dile getirdi.
Sabah saatlerinde darbeye destek veren bir pilotun uÃ§mak iÃ§in piste gittiÄŸi sÄ±rada kendisini arayan albayÄ±n, pistin vurulacaÄŸÄ±nÄ± ve gerekli emniyeti almalarÄ±nÄ± istediÄŸine iÅŸaret eden ÅŸÃ¼pheli subay, ÅŸu bilgileri verdi:
"Emniyetimizi aldÄ±ktan sonra pist darbe karÅŸÄ±tÄ± uÃ§aklar tarafÄ±ndan vuruldu. Bunun Ã¼zerine darbe giriÅŸimine kalkÄ±ÅŸan pilotlar ve diÄŸer personel Ã¼ssÃ¼ terk etmek iÃ§in rÃ¼tbe ve isimliklerini sÃ¶kerek kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Emir Ã¼zerine, uÃ§aklarda hasar olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve mÃ¼himmat sarfiyatÄ±nÄ±n tespiti ile uÃ§aklarÄ±n emniyetlerini almak Ã¼zere Ã¼stte kaldÄ±k. Tespitleri yapÄ±p, gerekli bilgiyi albaya verdik. ÃœstÃ¼mÃ¼zÃ¼ deÄŸiÅŸtirip Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±rken Ã§Ä±kmamÄ±z sÃ¶ylendi. YarÄ±m saat sonra bulunduÄŸumuz bina Ã§evresinin vurulacaÄŸÄ± belirtilerek orayÄ± terk etmemiz istendi. Bunun Ã¼zerine yÃ¼ksek gÃ¼venli savaÅŸ harekat merkezi olan taÅŸ binaya gittik. Bu sÃ¼rede Hava Kuvvetlerinden ve Ã§eÅŸitli birimlerden bizleri arayarak bilgi adÄ±lar. 16 Temmuz akÅŸamÄ±na kadar orada kaldÄ±k. OrtalÄ±k sakinleÅŸince Ã¼sse atanan komutana Ã§Ä±kmak istediÄŸimizi sÃ¶yledik. Halen darbecilerin iÃ§eride olduÄŸunu, can gÃ¼venliÄŸimizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Darbecilerle aynÄ± duruma dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in buradan Ã§Ä±ktÄ±k, evimize gittik."
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FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde yaÅŸananlara ÅŸahitlik eden ve Konya'daki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesi alÄ±nan subay, Ã¼steki yakÄ±t tanklarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa saklayarak darbecilerden gizlediklerini anlattÄ±
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