12:24, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Hindistan'dan KeÅŸmirlilere vatandaÅŸlÄ±k teklifi





Pakistan BJP partisi, "Pakistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki mÃ¼ltecilere vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verme yetkimiz var" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n iktidardaki Hindu Ã¼stÃ¼nlÃ¼kÃ§Ã¼sÃ¼ BJP partisi genel sekreteri Ashok Koul, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±nda yaÅŸayan mÃ¼ltecilerin 1947'den beri Cammu-KeÅŸmir bÃ¶lgesinin farklÄ± bÃ¶lgelerinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, bu yÃ¼zden devletin diÄŸer sakinleri gibi vatandaÅŸlÄ±k isteme haklarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Th Tribune'in bildirdiÄŸi Ã¼zere, BatÄ± Pakistan mÃ¼ltecilerine kimlik belgesi dÃ¼zenlenmesi konusundaki sessizliÄŸini bozan Bharatiya Janata Partisi (BJP), insani bir konudan "taviz vermeyeceÄŸini" sÃ¶yledi. Â

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