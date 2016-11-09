GÃ¼ncelleme: 12:50, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

TSK'dan ayrÄ±lan pilotlara yeniden istihdam imkanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ayrÄ±lan subaylarÄ±n TSK'da yeniden istihdamÄ± iÃ§in baÅŸvurular, 6 Ocak 2017'ye kadar yapÄ±labilecek.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 676 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname doÄŸrultusunda, 29 Ekim 2016'dan Ã¶nce herhangi bir nedenle TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) ayrÄ±lan veya iliÅŸiÄŸi kesilen pilot subaylar ve ticari ya da havayolu nakliye pilotu lisansÄ± ile en az bin saat pilot uÃ§uÅŸu olan subaylardan istekli olanlar, yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot subay olarak gÃ¶revlendirilebilecek.

Adaylar baÅŸvurularÄ±nÄ±, 6 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.

UÃ§uÅŸ iÃ§in gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan ve baÅŸvurularÄ± uygun gÃ¶rÃ¼len adaylarÄ±n atamalarÄ±, ilgili Kuvvet KomutanÄ±'nÄ±n teklifi ve Milli Savunma BakanÄ±'nÄ±n onayÄ±yla yapÄ±lacak.

"TÃ¼rk Hava Kuvvetlerinden AyrÄ±lmÄ±ÅŸ Pilotlar ile Pilot LisansÄ±na Sahip DiÄŸer SÄ±nÄ±f SubaylarÄ±nÄ±n Yeniden Ä°stihdamÄ± BaÅŸvuru KÄ±lavuzu"na, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden ulaÅŸÄ±labilecek.