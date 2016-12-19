13:00, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Musul'u terk edenlerin sayÄ±sÄ± 132 bine Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± CasÄ±m el-Caf, Musul'u terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleÅŸtirilen sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 132 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi durumunda bu sayÄ±nÄ±n 350 bine ulaÅŸabileceÄŸini belirtti.

GÃ–Ã‡ DALGASI ENDÄ°ÅžESÄ°

Caf, verdiÄŸi mÃ¼lakatta, yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r DEAÅž'Ä±n elinde bulunan Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ikinci kenti Musul'un kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon nedeniyle evlerini terk ederek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸen sivillerin sayÄ±sÄ±, mevcut durumu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te yaÅŸanmasÄ± muhtemel yeni gÃ¶Ã§ dalgasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Musul operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana kentteki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden Caf, "Ã‡oÄŸunluÄŸu kentin doÄŸu kesimlerinden olmak Ã¼zere, Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±." dedi.

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) tarafÄ±ndan Musul'un gÃ¼venli Ã§evre bÃ¶lgelerinde kurulan kamplara sÃ¼rekli lojistik destek temin edildiÄŸini aktaran Caf, kamplarÄ±n iÃ§erisinde ÅŸu ana kadar gÃ¼venlik ve bÃ¼yÃ¼k bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

"Ä°Ã‡ GÃ–Ã‡ Ä°HTÄ°MALÄ° VAR"

Musul'daki askeri operasyonun gidiÅŸatÄ±na gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te kentten yeni bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§ dalgalarÄ±nÄ±n olabileceÄŸini ifade eden Caf ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Operasyon baÅŸlamadan Ã¶nce tahminlerimiz yaklaÅŸÄ±k 500 bin sivilin kenti terk edeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeydi. Åžu ana kadar bu sayÄ±nÄ±n sadece yÃ¼zde 25'i evlerini terk etti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin iÃ§ gÃ¶Ã§men olma ihtimali var. Elbette bu bir tahmindir. Bu sayÄ± askeri operasyonun gidiÅŸatÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸebilir. DEAÅž, Musul kent merkezinin Ã§oÄŸunluÄŸunu elinde tutmaya devam ediyor. Bunun yanÄ±nda Telafer, Baac ve El-Hazar ilÃ§eleri de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde. SÃ¶z konusu bÃ¶lgelere yapÄ±lacak muhtemel bir operasyonda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±nÄ±n artmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n."

"4 MÄ°LYON SÄ°VÄ°L, GÃ–Ã‡MEN KONUMUNDA"

IraklÄ± Bakan, DEAÅž'Ä±n 10 Haziran 2014'te Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul'u ve diÄŸer bÃ¶lgeleri ele geÃ§irmesinden sonra milyonlarca insanÄ±n iÃ§ gÃ¶Ã§men durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

"Irak'ta iki buÃ§uk yÄ±l iÃ§inde 4 milyon sivil iÃ§ gÃ¶Ã§men statÃ¼sÃ¼ne dÃ¼ÅŸtÃ¼." diyen Caf, bunlardan yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyonunun daha sonra kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerdeki evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.