Musul'u terk edenlerin sayÄ±sÄ± 132 bine Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± CasÄ±m el-Caf, Musul'u terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleÅŸtirilen sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 132 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi durumunda bu sayÄ±nÄ±n 350 bine ulaÅŸabileceÄŸini belirtti.
GÃ–Ã‡ DALGASI ENDÄ°ÅžESÄ°
Caf, verdiÄŸi mÃ¼lakatta, yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r DEAÅž'Ä±n elinde bulunan Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ikinci kenti Musul'un kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon nedeniyle evlerini terk ederek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸen sivillerin sayÄ±sÄ±, mevcut durumu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te yaÅŸanmasÄ± muhtemel yeni gÃ¶Ã§ dalgasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Musul operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana kentteki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden Caf, "Ã‡oÄŸunluÄŸu kentin doÄŸu kesimlerinden olmak Ã¼zere, Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±." dedi.
Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) tarafÄ±ndan Musul'un gÃ¼venli Ã§evre bÃ¶lgelerinde kurulan kamplara sÃ¼rekli lojistik destek temin edildiÄŸini aktaran Caf, kamplarÄ±n iÃ§erisinde ÅŸu ana kadar gÃ¼venlik ve bÃ¼yÃ¼k bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
"Ä°Ã‡ GÃ–Ã‡ Ä°HTÄ°MALÄ° VAR"
Musul'daki askeri operasyonun gidiÅŸatÄ±na gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te kentten yeni bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§ dalgalarÄ±nÄ±n olabileceÄŸini ifade eden Caf ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Operasyon baÅŸlamadan Ã¶nce tahminlerimiz yaklaÅŸÄ±k 500 bin sivilin kenti terk edeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeydi. Åžu ana kadar bu sayÄ±nÄ±n sadece yÃ¼zde 25'i evlerini terk etti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin iÃ§ gÃ¶Ã§men olma ihtimali var. Elbette bu bir tahmindir. Bu sayÄ± askeri operasyonun gidiÅŸatÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸebilir. DEAÅž, Musul kent merkezinin Ã§oÄŸunluÄŸunu elinde tutmaya devam ediyor. Bunun yanÄ±nda Telafer, Baac ve El-Hazar ilÃ§eleri de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde. SÃ¶z konusu bÃ¶lgelere yapÄ±lacak muhtemel bir operasyonda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±nÄ±n artmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n."
"4 MÄ°LYON SÄ°VÄ°L, GÃ–Ã‡MEN KONUMUNDA"
IraklÄ± Bakan, DEAÅž'Ä±n 10 Haziran 2014'te Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul'u ve diÄŸer bÃ¶lgeleri ele geÃ§irmesinden sonra milyonlarca insanÄ±n iÃ§ gÃ¶Ã§men durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
"Irak'ta iki buÃ§uk yÄ±l iÃ§inde 4 milyon sivil iÃ§ gÃ¶Ã§men statÃ¼sÃ¼ne dÃ¼ÅŸtÃ¼." diyen Caf, bunlardan yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk milyonunun daha sonra kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerdeki evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Adresine tebligat yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifade vermeye gitmeyen HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
MEB YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ve YurtdÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡iftci, yurt dÄ±ÅŸÄ± burs programÄ±na yÃ¶nelik deÄŸiÅŸiklikleri ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren yÃ¶netmeliÄŸe iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ä°zmir Metro hafif raylÄ± sisteminin Fahrettin Altay'dan NarlÄ±dere Ä°stihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin proje, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n giriÅŸimiyle "2017 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki YÃ¼ksek Planlama Kurulu kararÄ± imzaya aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye, 2016 yÄ±lÄ±nda 235'e ulaÅŸan temsilcilik sayÄ±sÄ±yla BMGK Ã¼lkelerinin ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok dÄ±ÅŸ temsilciliÄŸi olan 6'ncÄ± Ã¼lke oldu
BingÃ¶l'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle 165 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
Musul operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana kentteki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±n devam ediyor. Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± Caf, "Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin daha iÃ§ gÃ¶Ã§men olma ihtimali var" dedi.
TÃ¼rkiye'de bu yÄ±l, teknolojisi ve yatÄ±rÄ±m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla merakla beklenen projeler hayata geÃ§irildi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 29 Ekim 2016'dan Ã¶nce ayrÄ±lan pilotlarÄ±n ve bin saat Ã¼zeri pilot uÃ§uÅŸu olan subaylarÄ±n TSK'da yeniden istihdamÄ± iÃ§in baÅŸvurular, 6 Ocak 2017'ye kadar yapÄ±labilecek.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde yaÅŸananlara ÅŸahitlik eden ve Konya'daki soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesi alÄ±nan subay, Ã¼steki yakÄ±t tanklarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa saklayarak darbecilerden gizlediklerini anlattÄ±
Osmaniye'de bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
AyvacÄ±k'tan Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 63 kiÅŸi yakalandÄ±
AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼lteleri'nde tek ders nedeniyle yapÄ±lan okul uzatmalarÄ± 3 derse Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son bir haftada dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 508 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'in bazÄ± bÃ¶lgelerinde, bakÄ±m ve tesis Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 28 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak.
Bulgaristanâ€™da asimilasyon politikasÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anma programlarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in gelen heyetler, farklÄ± partiler ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Ä°ÅŸ adamÄ± Kemal Uzan'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu 7 kiÅŸi hakkÄ±ndaki rÃ¼ÅŸvet davasÄ±, 10 yÄ±llÄ±k zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.