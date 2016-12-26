12:58, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

2016 bÃ¼yÃ¼k projelerin yÄ±lÄ± oldu | FOTO





TÃ¼rkiye'de bu yÄ±l, teknolojisi ve yatÄ±rÄ±m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla merakla beklenen projeler hayata geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'de bu yÄ±l, yatÄ±rÄ±m bÃ¼tÃ§esinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve teknolojisi dolayÄ±sÄ±yla merakla beklenen bÃ¼yÃ¼k projeler hizmete alÄ±ndÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸi olanÂ Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼, deniz altÄ±ndan karayoluyla iki yakayÄ± birleÅŸtirenÂ Avrasya TÃ¼neli, Ä°stanbul ile Ä°zmir arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±m sÃ¼resini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Ä°zmir Otoyolu Projesi kapsamÄ±nda inÅŸa edilenÂ Osman Gazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼Â hizmete alÄ±nÄ±rken, Ilgaz DaÄŸÄ±'nÄ± dize getirenÂ Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neliÂ de bugÃ¼n hizmete aÃ§Ä±lÄ±yor. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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