13:00, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

BingÃ¶l'de 165 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±





BingÃ¶l'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle 165 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°l Ã–zel Ä°daresi Genel SekreterliÄŸi Yol ve UlaÅŸÄ±m Hizmetleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kent genelindeki 278 kÃ¶y yolundan 165'i, kar ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, 120 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Bu arada, kent merkezinde Ã§atÄ±larda biriken kar kÃ¼tleleri, havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. BahÃ§elievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen kar kÃ¼tlesi nedeniyle araÃ§ta hasar oluÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.