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GÃ¼ncelleme: 06:11, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Suriyeli Ã§ocuklarÄ±n 'Ã§adÄ±r okul' Ã§ilesi
Suriyeli Ã§ocuklarÄ±n 'Ã§adÄ±r okul' Ã§ilesi

Esad gÃ¼Ã§lerinin Dera ve Ã§evresine kara ve havadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar sebebiyle yerlerinden olan 4 bin 500 Suriyeli, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Zeyzun bÃ¶lgesinde derme Ã§atma Ã§adÄ±rlarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin gÃ¼neyindeki Dera kentinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±ndan kaÃ§an Suriyeliler, kÄ±ÅŸ mevsiminin sebep olduÄŸu zor ÅŸartlara raÄŸmen Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimine devam ediyor.

BeÅŸar Esad gÃ¼Ã§lerinin Dera ve Ã§evresine kara ve havadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar sebebiyle yerlerinden olan 4 bin 500 Suriyeli, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Zeyzun bÃ¶lgesinde derme Ã§atma Ã§adÄ±rlarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor.

EN AZ 6 BÄ°N OKUL KULLANILAMAZ HALDE

Ä°Ã§ savaÅŸ nedeniyle en az 6 bin okulun kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi, binlerce eÄŸitim personelinin de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¼lkede, Dera kentinin batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki Zeyzun Ã§adÄ±r kentinde yaÅŸamak zorunda kalanlar kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla zor gÃ¼nler geÃ§iriyor. Ã‡adÄ±r kentte, saÄŸanak yaÄŸmurlarÄ±n etkisiyle oluÅŸan su birikintileri ve Ã§amurlu yollar sebebiyle insanlar yÃ¼rÃ¼mekte dahi zorlanÄ±yor.

TÃ¼m bu zorluklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã§adÄ±r kentteki Suriyeliler, Ã§ocuklarÄ±n, eÄŸitim hayatÄ±ndan mahrum kalmamasÄ± iÃ§in de Ã§aba sarf ediyor. Kamplardaki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenler, savaÅŸÄ±n altÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±nda eÄŸitim gÃ¶remeyen Suriyeli Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 2,1 milyonu geÃ§tiÄŸi Ã¼lkede, her gÃ¼n sobayla Ä±sÄ±tÄ±lan bir Ã§adÄ±rda Ã§ocuklarÄ± eÄŸitimle buluÅŸturma Ã§abasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡adÄ±r okulun Ã¶ÄŸretmeni Suheyl el-Halebi, evlerini ve eÄŸitimlerini bÄ±rakarak Zeyzun Ã§adÄ±r kentine gelen Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimlerini tamamlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EÄŸitime devam edebilmek iÃ§in Ã§adÄ±rda Ã§ok ÅŸeye ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu belirten Halebi, "SavaÅŸ sebebiyle eÄŸitimlerini yarÄ±da bÄ±rakan Ã§ocuklarÄ±n bu kamptaki Ã§adÄ±r okulda imkansÄ±zlÄ±klar iÃ§erisinde okumasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Okulumuzda ilk ve ortaokul Ã¶ÄŸrencilerinin yanÄ± sÄ±ra lise Ã¶ÄŸrencileri de var. Ã–ÄŸrenciler, Humus, Hama, Ä°dlib ve Halep'teki Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinden kaÃ§an ailelerin Ã§ocuklarÄ±ndan oluÅŸuyor." dedi.

Ã‡ADIR KENTTE 'ISINMA' SORUNU

En bÃ¼yÃ¼k sorunlardan birinin de "Ä±sÄ±nma" konusu olduÄŸu Ã§adÄ±r kentte yaÅŸayanlar, kendilerine uzanacak yardÄ±m elini bekliyor.

Ã‡adÄ±r kent sakinlerinden Abdulbasit MÄ±sri kÄ±ÅŸÄ±n gelmesiyle yakacaklarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± maÄŸduriyeti gidermesini talep eden MÄ±sri, "Zeyzun Ã§adÄ±r kentinde yakacak odun ve mazot olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼ÅŸÃ¼yoruz. YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§adÄ±r kente gelip durumumuzu gÃ¶rmesini istiyoruz. KÄ±ÅŸ aylarÄ± baÅŸladÄ± ancak kimse bize herhangi bir yardÄ±mda bulunmadÄ±.'' diye konuÅŸtu.

Dera'nÄ±n Åžeyh Miskin beldesindeki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§arak Zeyzun Ã§adÄ±r kentine gelen 12 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah da 2 yÄ±ldÄ±r burada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HayÄ±rseverlerin yardÄ±mlarÄ±nÄ± beklediklerini ifade eden Abdullah, "Yakacak, yiyecek ve elbise istiyoruz. Battaniye de istiyoruz." dedi.



Ä°lgili Konular suriyeli Ã§ocuklar Suriye
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