Kosova’da Rus etkisinin artışı konusunda uyarı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova yetkili makamları, Kosova’da Rus etkisinin yaygınlaşma tehlikesini kanıtlayan işaretlerin olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Kosova devlet kurumları uyanık olmaya davet edilip, konu hakkında Avrupa Birliği'ne de bilgi verildi.
Kosova Diyalog Bakanı Edita Tahiri Hür Avrupa Radyosuna verdiği demecinde, Kosova kuzeyinde Sırbistan Neft Endüstrisi tarafından yakıt satış noktalarının yasa dışı yerleştirilmesinin bu etkinin artmasına neden olan çabalardan biri olduğunu belirtti.
Tahiri, “Biz tehlikeli işaretler görüyoruz. Bu işaretlerin en güçlüsü Rusya’nın Sırbistan ile özel bir bağlantısı olduğudur, hatta Niş’te doğrusu Kosova ile sınır yakınlığında bir askeri merkez bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.
Parti dışı ve sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Sırp-Slav dayanışma derneği başkanı Momir Kasaloviç, küresel düzeyde Slav halkları arasında bir dayanışmayı sağlamayı amaçladığını belirtti.
Kasaloviç, Kosova bağımsızlığının ilan edilmesinden bu yana Slav ülkeleri büyükelçiliklerini ziyaret ettiğini ve bu kararla ilgili Kosova Sırplarının konumunu onlara anlattığını açıkladı.
Kosova Sırpları tarafından Sırp-Rus çifte vatandaşlığın tanınmasının da talep edildiği, ancak bu istemin Moskova tarafından reddedildiği de bildirildi.
Moskova'da üç tren istasyonbu bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
Kosova ile Sırbistan sınırı yakınlarında Rusya'ya ait benzin istasyonlarının yerleştirilmesi üzerine hükümet yetkililerinden konu hakkında uyarı yapıldı
Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan ve Karadeniz'de dün düşen uçakta, üst düzey Rus komutanı General Vladimir Ivanovski'nin de olduğu öğrenildi. Ivanovski, Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Halep'te kalıcı olmak için gönderdiği 'polis taburu'nun da komutanıydı.
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