TÃ¼rkiye, dÃ¼nyada en Ã§ok dÄ±ÅŸ temsilciliÄŸi olan altÄ±ncÄ± Ã¼lke

TÃ¼rkiye, dÄ±ÅŸ politikadaki etkinlik alanÄ±nÄ± son 14 yÄ±lda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 72 yeni temsilcilikle geniÅŸleterek 2016'da 235'e ulaÅŸan temsilcilik sayÄ±sÄ±yla dÃ¼nyada en Ã§ok dÄ±ÅŸ temsilciliÄŸi bulunan 6'ncÄ± Ã¼lke oldu.
AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin 2002'de 163 olanÂ dÄ±ÅŸ temsilcilik sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l 135 bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, 13 daimi temsilcilik, 85 baÅŸkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlÄ±ÄŸÄ± ve 1 ticaret ofisiyle 235'e ulaÅŸtÄ±.
Bu arada 20 temsilciliÄŸin kurulmasÄ±na iliÅŸkin yasal sÃ¼reÃ§ tamamlandÄ±, farklÄ± bÃ¶lgelerde kurulacak 3 bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve 1 baÅŸkonsolosluk iÃ§in de yasal sÃ¼reÃ§ devam ediyor. Bu temsilciliklerin de aÃ§Ä±lmasÄ±yla TÃ¼rkiye'nin toplam dÄ±ÅŸ temsilcilik sayÄ±sÄ± 259'a ulaÅŸacak.
Lowy DÄ±ÅŸ Politika EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n KÃ¼reselÂ DiplomasiÂ Endeksi'ne gÃ¶re en Ã§ok dÄ±ÅŸ temsilciliÄŸi bulunan Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda ilk beÅŸte BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) daimi Ã¼yeleri bulunuyor. Listede ABD 270 temsilcilikle birinci sÄ±rada geliyor. ABD'yi 267 temsilcilikle Fransa, 258 temsilcilikle Ã‡in, 243 temsilcilikle Rusya izliyor. 236 temsilciliÄŸi bulunan Ä°ngiltere'nin beÅŸinci sÄ±rada bulunduÄŸu listede TÃ¼rkiye, 235 temsilcilikle dÃ¼nyada diplomatik aÄŸÄ± en geniÅŸ olan 6'ncÄ± Ã¼lke olarak yer alÄ±yor.
DÄ±ÅŸ politikada kÃ¼resel kapsama alanÄ±nÄ± en hÄ±zlÄ± geniÅŸleten Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alan TÃ¼rkiye, bu kapsamda 2015'te Guatemala BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini, Suudi Arabistan'da Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Daimi TemsilciliÄŸini ve Afganistan'da Åžibrigan, Kosova'da Prizre, ve Kanada'da da Vancouver BaÅŸkonsolosluklarÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.
Bu yÄ±l da Pakistan'daki Lahor BaÅŸkonsolosluÄŸu ile Irak'taki SÃ¼leymaniye Konsolosluk AjanlÄ±ÄŸÄ± faaliyete geÃ§ti.
Son dÃ¶nemde en Ã§ok dÄ±ÅŸ temsilcilik aÃ§Ä±lan kÄ±ta, 27 bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve 2 baÅŸkonsolosluÄŸun faaliyete geÃ§tiÄŸi Afrika oldu.
Afrika'yÄ± 1 daimi temsilcilik, 4 bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve 13 baÅŸkonsoloslukla Asya kÄ±tasÄ±, 1 daimi temsilcilik, 4 bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve 6 baÅŸkonsoloslukla da Avrupa kÄ±tasÄ± takip ediyor. TÃ¼rkiye, GÃ¼ney Amerika'da 6 bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve 1 baÅŸkonsolosluk, Kuzey Amerika'da da 1 bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve 1 konsolosluk aÃ§tÄ±.
Yasal sÃ¼reci tamamlanÄ±p gelecek dÃ¶nem faaliyete geÃ§irilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len 20 yeni temsilcilik, Trinidad ve Tobago'da Port of Spain'de, Fiji'de Suva'da, Laos'ta Viyentiyan'da, Ekvator Ginesi'nde Malabo'da aÃ§Ä±lacak 4 bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikte ve San Francisco, Montreal, Rio de Janerio, Kassel, GÃ¶teburg, Yeni Pazar, Sebha, Cape Town, TÃ¼rkmenbaÅŸÄ±, Aden, Chennai, Kolkata, Osaka, Herat, Kandahar'da aÃ§Ä±lacak 15 baÅŸkonsolosluÄŸun yanÄ± sÄ±ra Dohuk'ta aÃ§Ä±lacak konsolosluk ajanlÄ±ÄŸÄ±ndan oluÅŸuyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, farklÄ± kÄ±talarda ikili ve bÃ¶lgesel iliÅŸkilerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na ve yabancÄ±lara sunulan hizmetin daha hÄ±zlÄ± ve eriÅŸilebilir olmasÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerinde Ã§alÄ±ÅŸan 4 bin 450 personeliyle saÄŸlÄ±yor.
Bu personelin 527'si meslek memuru, 464'Ã¼ konsolosluk ve ihtisas memuru, 1'i hukuk mÃ¼ÅŸaviri, 8'i danÄ±ÅŸman, 10'u mÃ¼ÅŸavir, 95'i ateÅŸe yardÄ±mcÄ±sÄ±, 431'i gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ve 2 bin 914'Ã¼ ise sÃ¶zleÅŸmeli personel olarak gÃ¶rev yapÄ±yor.
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TÃ¼rkiye, 2016 yÄ±lÄ±nda 235'e ulaÅŸan temsilcilik sayÄ±sÄ±yla BMGK Ã¼lkelerinin ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok dÄ±ÅŸ temsilciliÄŸi olan 6'ncÄ± Ã¼lke oldu
BingÃ¶l'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle 165 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
Musul operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana kentteki sivillerin kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±n devam ediyor. Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± Caf, "Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi halinde 350 bin sivilin daha iÃ§ gÃ¶Ã§men olma ihtimali var" dedi.
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