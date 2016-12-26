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Ä°zmir metrosu uzatÄ±lÄ±yor
Ä°zmir metrosu uzatÄ±lÄ±yor

Ä°zmir Metro hafif raylÄ± sisteminin Fahrettin Altay'dan NarlÄ±dere Ä°stihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin proje, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n giriÅŸimiyle "2017 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki YÃ¼ksek Planlama Kurulu kararÄ± imzaya aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de hafif raylÄ± sistemin Fahrettin Altay'dan NarlÄ±dere Ä°stihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin proje, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n giriÅŸimiyle "2017 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki YÃ¼ksek Planlama Kurulu kararÄ± imzaya aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°zmir'de Bornova Evka 3- Fahrettin Altay arasÄ±nda 16,5 kilometre hat uzunluÄŸu ve 17 istasyonla toplu ulaÅŸÄ±mda Ã¶nemli yeri bulunan Ä°zmir Metro Hafif RaylÄ± Sistemi'nin 7,2 kilometre uzatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belideyesi'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalara, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan destek geldi.

Fahrettin Altay'dan NarlÄ±dere Ä°stihkam Okulu'na uzatÄ±lmasÄ± planlanan ve 280 milyon Avroya mal olmasÄ± beklenen hattÄ±n finansmanÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ± uluslararasÄ± kredi iÃ§in gereken "KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÄ±llÄ±k yatÄ±rÄ±m planÄ±na alÄ±nmasÄ±" gerekliliÄŸi, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n devreye girmesiyle 2017 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in YÃ¼ksek Planlama Kurulu kararÄ± imzaya aÃ§Ä±ldÄ±.

Projenin yatÄ±rÄ±m planÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± gerekli krediyi saÄŸlayarak 2017'de baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarla metro hattÄ±, BalÃ§ova, Ã‡aÄŸdaÅŸ, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi, GÃ¼zel Sanatlar, NarlÄ±dere, Siteler, KaymakamlÄ±k duraklarÄ± eklenerek 7,2 kilometre daha uzayacak. Ä°ÅŸletmeye 2020 yÄ±lÄ±nda alÄ±nmasÄ±nÄ± hedeflenen hat tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Ä°zmir Metrosu Evka-3 ile NarlÄ±dere KaymakamlÄ±k arasÄ±nda 19 kilometre hat uzunluÄŸuna ulaÅŸacak.

KALKAN: KENT Ä°Ã‡Ä° ULAÅžIMINDA BÃœYÃœK FAYDALAR SAÄžLAYACAK

AK Parti Ä°zmir Milletvekili Necip Kalkan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, projenin 2017 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in YÃ¼ksek Planlama Kurulu kararÄ± imzaya aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± sevinÃ§le karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

AK Partinin Ã¼lkedeki yeniliklerin ve geliÅŸimin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu, bu anlamda kentteki yatÄ±rÄ±mlara bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerini vurgulayan Kalkan, "halka hizmet" denilince gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n bir tarafa bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kalkan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°zmir metro hattÄ±nÄ±n kÄ±ymetli hemÅŸehrilerinizin kent iÃ§i ulaÅŸÄ±mÄ±nda bÃ¼yÃ¼k faydalar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ä°zmir sevdalÄ±sÄ± bir baÅŸbakanÄ±mÄ±z var. 2011 yÄ±lÄ±ndan beri kentimize kazandÄ±rdÄ±klarÄ± ve devam eden projeleriyle hemÅŸehrilerimizin gÃ¶nlÃ¼nde taht kurdu. BÃ¶yle bir BaÅŸbakanÄ±mÄ±z varken bir de â€˜YenikapÄ± Ruhu' gÃ¶nÃ¼llerimizdeyken hizmetin Ã¶nÃ¼nde hangi engel durabilir? Ä°zmir ve Ä°zmirli iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."



Ä°lgili Konular Ä°zmir metrosu
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