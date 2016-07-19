MEB'in yurt dÄ±ÅŸÄ± burs programÄ±nda yeni dÃ¶nem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ve YurtdÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼lent Ã‡iftci, Resmi Gazete'de 9 AralÄ±k'ta yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname Ä°le BazÄ± Kanun Ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"la getirilen deÄŸiÅŸiklikler ve hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren yÃ¶netmeliÄŸe iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ã‡iftci, yurt dÄ±ÅŸÄ±na burslu gÃ¶nderdikleri Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerini iyileÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Yeni dÃ¼zenlemeyle, yurt dÄ±ÅŸÄ±na yÃ¼ksek lisans ve doktora iÃ§in gÃ¶nderilen Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 30'a yÃ¼kseltildiÄŸini belirten Ã‡iftci, "YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 30'a Ã§Ä±kmasÄ±yla Ã¶ÄŸrencilerimizin evli olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmesi gibi bir fiili bir durum oluÅŸtu ama mevcut uygulamamÄ±zda saÄŸlÄ±k sigortalarÄ± sadece Ã¶ÄŸrencilerimizin saÄŸlÄ±k giderlerini karÅŸÄ±lÄ±yordu. Yeni Ã§Ä±kan kanunla birlikte onlarÄ±n bakmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduklarÄ± eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k giderlerini de artÄ±k adÄ±na gittikleri kurumlar karÅŸÄ±layacak." ifadelerini kullandÄ±.
Ã‡iftci, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenimin stresli bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu belirterek, Ã¶ÄŸrencilerin kimi zaman bulunduklarÄ± Ã¼lkeye uyum sorunu yaÅŸayabildiklerini, Ã¶ÄŸrencilerden ruh veya beden saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenimini sÃ¼rdÃ¼rmesine imkan tanÄ±mamasÄ± gibi durumlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±labildiÄŸini anlattÄ±. Ã‡iftci, "Bu durumda, alÄ±nacak saÄŸlÄ±k kurulu raporu ve istenen diÄŸer destekleyici belgeleri ibraz eden Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶ÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸi kesilebilecek ve Ã¶ÄŸrencilerden tahsil masrafÄ± istenmeyecek ve mecburi hizmete de yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ tutulmayacaklar." dedi.
Ã‡iftci, Ã¶ÄŸrenim sÃ¼releri boyunca kurumlarÄ±nca aylÄ±ksÄ±z izin verilecek Ã¶ÄŸrencilerin, Ã¶ÄŸrenimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayÄ±p mecburi hizmet yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini ifa etmek Ã¼zere aylÄ±ksÄ±z izinli olarak ayrÄ±ldÄ±klarÄ± kadrolarÄ±na dÃ¶ndÃ¼kten sonra, adÄ±na Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼kleri kurumlarÄ±n ilgili kadrolarÄ±na en geÃ§ altÄ± ay iÃ§erisinde naklen atanmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.
Ã‡iftÃ§i, "AynÄ± alanda doktora eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼ren ya da yÃ¼ksek lisans yapan Ã¶ÄŸrencilerimizi birbirleriyle irtibatlandÄ±rarak Ã¶ÄŸrencilerimizi zaman zaman bir araya getirerek birbirlerini tanÄ±malarÄ±nÄ±, birbirlerine yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± alanda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde bulunmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ã–ÄŸrenciler arasÄ±nda network aÄŸÄ± oluÅŸturarak Ã¶ÄŸrenimlerine destek olmak istiyoruz. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÄ±llar iÃ§inde geliÅŸtirilen burslu Ã¶ÄŸrencilerin iÅŸ ve iÅŸlemlerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ REBUS'taki altyapÄ± bu amaÃ§la kullanÄ±lacak."
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