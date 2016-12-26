GÃ¼ncelleme: 16:11, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Moskova'da Ã¼Ã§ istasyonda bomba tahliyesi





Moskova'da Ã¼Ã§ tren istasyonbu bomba ihbarÄ± Ã¼zerine tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da bomba ihbarÄ± iÃ§eren telefonlarÄ±n gelmesi ardÄ±ndan Kazan, Yaroslav ve Leningrad tren istasyonlarÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸi tahliye edildi. Ancak istasyonlarda bombaya rastlanmadÄ±. RÄ°A Novosti'ye konuÅŸan bir acil durum yetkilisi, "Ä°stasyonlarÄ±nÄ±n hepsinin kontrolÃ¼ tamamlandÄ±. Bomba ihbarÄ± doÄŸrulanmadÄ±" dedi. Kazan, Leningrad ve Yaroslav tren istasyonlarÄ± Moskova'nÄ±n merkezinde yer alÄ±yor ve birbirlerine Ã§ok yakÄ±n noktalarda bulunuyor. Her gÃ¼n binlerce insan ulaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± bu istasyonlar Ã¼zerinden saÄŸlÄ±yor.

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