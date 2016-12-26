Fethiye'de yarasa satan kiÅŸiye 3 bin 731 lira ceza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yarasa satarken yakalanan kiÅŸiye 3 bin 731 lira ceza kesildi.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Fethiye DoÄŸa Koruma Milli Parklar ÅžefliÄŸi av koruma ekipleri, yarasa sattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸiyle "alÄ±cÄ±" gibi irtibata geÃ§ti.
ÅžÃ¼pheli, "bÃ¼yÃ¼k nalburunlu" ve "uzun kanatlÄ±" tÃ¼rlerinden 5 yarasayÄ± av koruma ekiplerine satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.
Yarasa satan kiÅŸiye, avlanmasÄ± yasak yaban hayvanÄ± tÃ¼rleri arasÄ±nda yer alan yarasalarÄ± satmasÄ± nedeniyle bin 231 lira, yaban hayatÄ±na mÃ¼dahale ederek zarar vermesi nedeniyle 2 bin 500 lira olmak Ã¼zere toplam 3 bin 731 lira ceza kesildi.
Ekipler tarafÄ±ndan el konulan yarasalar, veteriner kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra doÄŸal yaÅŸam ortamlarÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde yasak olmasÄ±na raÄŸmen yarasa sattÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir kiÅŸiye, 3 bin 731 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. Satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5 yarasa ise doÄŸaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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