GÃ¼ncelleme: 01:02, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

NASA, kutuplarÄ± lazer Ä±ÅŸÄ±nÄ±yla inceleyecek





NASA, ekolojik deÄŸiÅŸimleri takip etmek amacÄ±yla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek iÃ§in gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duymaksÄ±zÄ±n lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± kullanarak bilgi toplayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesinin (NASA), ekolojik deÄŸiÅŸimleri takip etmek amacÄ±ylaÂ kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek iÃ§in gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duymaksÄ±zÄ±nÂ lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±Â kullanarak bilgi toplayacaÄŸÄ± belirtildi. NASA'nÄ±n resmi internet sitesinde yayÄ±mlanan rapora gÃ¶re, ekolojik deÄŸiÅŸimlerin takip edilmesi amacÄ±yla kutup bÃ¶lgelerinde lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± yardÄ±mÄ±yla plankton seviyeleri incelenerek veri elde edilebilecek. HERHANGÄ° BÄ°R DIÅž IÅžIK KAYNAÄžINA GEREK KALMADAN Ä°NCELEME YAPILABÄ°LECEK Daha Ã¶nce yalnÄ±zca gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n okyanus Ã¼zerindeki yansÄ±masÄ±yla veri toplayabilen NASA, yeni lazer sistemiyle artÄ±k herhangi bir dÄ±ÅŸ Ä±ÅŸÄ±k kaynaÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duymaksÄ±zÄ±n bulutlarÄ±n arasÄ±ndan dahi okyanusun derinliklerindeki bitki yapÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi alabilecek. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yeni sistemle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda gÃ¼neÅŸ gÃ¶rmeyen kutup bÃ¶lgelerinde gerekli verilere ulaÅŸarak eko-sistem Ã¶zellikleri, iklim ve okyanus eko-sistemi arasÄ±ndaki iliÅŸki gibi birÃ§ok konu Ã¼zerinde inceleme yapabilecek.

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