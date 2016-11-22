14:42, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

YÃ¼ksekdaÄŸ 'PKK propagandasÄ±' davasÄ±nda hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HDPÂ EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±Â Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Ä°zmir'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±Â yaptÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda aÃ§Ä±lanÂ davada hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lenÂ duruÅŸmaya sanÄ±k YÃ¼ksekdaÄŸ,Â terÃ¶r soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda tutuklu bulunduÄŸu KandÄ±ra F Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumundan Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±. YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada HDP Ä°zmir Milletvekili MÃ¼slÃ¼m DoÄŸan da hazÄ±r bulundu.

Kimlik kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan SEGBÄ°S'le kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan duruÅŸmada mahkeme heyeti, YÃ¼ksekdaÄŸ'a iddianamenin Ã¶zetini okuyarak yasal haklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

YÃ¼ksekdaÄŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada, iddianamede kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸini sÃ¶yledi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki "Sosyalistler Ã–zyÃ¶netimi TartÄ±ÅŸÄ±yor" paneline konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÃ¼ksekdaÄŸ, siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n suÃ§ olarak gÃ¶rÃ¼lmemesi gerektiÄŸini savundu.

Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n, iddianamede yer alan paneldeki konuÅŸmadan bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine YÃ¼ksekdaÄŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ±n hiÃ§bir yerinde barikat kurulmasÄ± ya da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§atÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu davada mahkumiyet kararÄ± verilmesinin hata olacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, beraatini talep etti.

YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n avukatlarÄ± Kamil AÄŸaoÄŸlu ve Halil DÃ¶nmez, SEGBÄ°S'te yaÅŸanan ses problemi nedeniyle savunma hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, bir sonraki duruÅŸmada mÃ¼vekkillerinin mahkeme salonuna getirilerek ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. YÃ¼ksekdaÄŸ da bu talebe katÄ±ldÄ±.

DURUÅžMA MART 2017'YE ERTELENDÄ°

Mahkeme heyeti, paneldeki ses ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesi iÃ§in ellerindeki kaydÄ±n bilirkiÅŸiye gÃ¶nderilmesine, sanÄ±k YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n bir sonraki oturumda salona getirilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± mart ayÄ±na erteledi.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar nedeniyle HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep etmiÅŸti.Â