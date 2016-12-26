14:43, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Kanadaâ€™da mescit yakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 2 ay Ã¶nce saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenen mescit kundaklandÄ±.

Quebec eyaletinin doÄŸusundaki 25 bin nÃ¼fuslu Sept-Iles kentinde bulunan ve mescit olarak kullanÄ±lan MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan yakÄ±ldÄ±.

YangÄ±n, itfaiyenin mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ancak mescit kullanÄ±lamaz hale geldi.

Sept-Iles MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkezi cemaatinden Nabil Matrajji, "Ä°Ã§im acÄ±yor. BurayÄ± Ã§ok zor ÅŸartlarda tamir etmiÅŸtik. Åžimdi ne diyeceÄŸimi bilemiyorum. Nefret mi, intikam mÄ±, cehalet mi?" dedi.

Quebec eyalet polisi, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Sept-Iles MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nin, onarÄ±lÄ±ncaya kadar kapalÄ± kalacaÄŸÄ± bildirildi.

Sept-Iles MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, ekim ayÄ±nda da saldÄ±rÄ±ya hedef olmuÅŸtu. Kentte yaÅŸayan bir grup MÃ¼slÃ¼man'Ä±n satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± merkeze giren saldÄ±rgan, kitaplÄ±klarÄ± parÃ§alamÄ±ÅŸ ve duvarlarÄ± kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rgan, saksÄ±lardaki topraÄŸÄ± etrafa saÃ§arak mescidi kirletmiÅŸti.

SaldÄ±rgan olaydan sonra yakalanmÄ±ÅŸ ancak polis, duruÅŸmaya katÄ±lacaÄŸÄ±na sÃ¶z verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek ÅŸÃ¼pheliyi serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tamir edilen ve kasÄ±mda yeniden aÃ§Ä±lan merkezde, henÃ¼z gÃ¼nlÃ¼k ibadet yapÄ±lmÄ±yor. Kentin bazÄ± MÃ¼slÃ¼man sakinleri, merkezi cuma ve bayram namazlarÄ± ile hafta sonlarÄ±nda bir araya gelmek iÃ§in kullanÄ±yor.

Kanada'da son 3 ayda Calgary kentindeki iki ayrÄ± mescide saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ, Calgary Ãœniversitesinde Ä°slam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret iÃ§eren afiÅŸler asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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