14:51, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k parÃ§alarÄ± bulundu





Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶vdesinin bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek Ã¼zere Rusya'nÄ±n SoÃ§i ÅŸehrinden havalanan ve iÃ§erisindeki 92 kiÅŸiyle birlikte Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Tu-154 tipi Rus askeri uÃ§aÄŸÄ±na ait bÃ¼yÃ¼k parÃ§alarÄ±n bulunduÄŸu belirtildi. Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan dalgÄ±Ã§larÄ±n Tu-154 uÃ§aÄŸÄ±na ait bÃ¼yÃ¼k parÃ§alarÄ± bulduklarÄ±, bazÄ± parÃ§alarÄ±n kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Daha Ã¶nce dalgÄ±Ã§larÄ±n uÃ§aÄŸÄ±n gÃ¶vdesini bulduklarÄ± belirtilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, uÃ§ak enkazlarÄ± kÄ±yÄ±dan 1.6 kilometre uzaklÄ±kta ve 27 metre derinlikte yer alÄ±yor. BakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra RÄ°A Novosti'ye bilgi veren bir arama Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, Karadeniz'de uÃ§aÄŸÄ±n enkazÄ±na ait 4 parÃ§anÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Kaynak bu parÃ§alardan birinin 4 metre uzunluÄŸunda olduÄŸunu kaydetti. YOLCULAR CAN YELEÄžÄ° GÄ°YMÄ°Åž Kaynak ayrÄ±ca Karadeniz'deki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda cesedini bulduklarÄ± pek Ã§ok kiÅŸinin Ã¼zerlerinde can yeleklerinin olduÄŸunu aktardÄ±. Kaynak, bunun, dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anda uÃ§aktaki kiÅŸilerin tahliyeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yledi. KaynaÄŸa gÃ¶re, ÅŸu ana kadar uÃ§aktaki 11 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±labildi. AralarÄ±nda Ã¼nlÃ¼ KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun 64 Ã¼yesinin de bulunduÄŸu 92 kiÅŸi taÅŸÄ±yan Tu-154 tipi askeri uÃ§ak yakÄ±t ikmali iÃ§in indiÄŸi SoÃ§i'den havalandÄ±ktan iki dakika sonra radardan kaybolmuÅŸtu. Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen uÃ§aktakilerden kurtulan olmamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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