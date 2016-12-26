14:49, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Filistin'deki Yusuf MakamÄ±'nda arbede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â YÃ¼zlerce fanatik Yahudi'nin Ä°srail askerleri eÅŸliÄŸinde BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamÄ±"na girmesi Ã¼zerine durumu protesto eden Filistinliler ile Yahudiler arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Nablus'un doÄŸusundaki "Yusuf makamÄ±"na giren yÃ¼zlerce kiÅŸilik Yahudi grup ile bÃ¶lge sakinleri arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Olaylara mÃ¼dahale eden Ä°srail askerlerine Filistinlilerin taÅŸ ve molotof kokteyli ile karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi kaydedilirken, Ã§Ä±kan arbedede Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Yahudiler, "Yusuf makamÄ±nda" Hazreti Yusuf'un kabri olduÄŸuna inanÄ±yor. Ancak birÃ§ok arkeolog, sÃ¶z konusu kabrin sadece birkaÃ§ asÄ±r geÃ§miÅŸi olduÄŸuna iÅŸaret ederek bu inancÄ±n doÄŸru olamayacaÄŸÄ±nÄ±, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir MÃ¼slÃ¼man'a ait olduÄŸunu ifade ediyor.

BatÄ± Åžeria, 1967'den bu yana Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor.