14:54, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Erciyes Ãœniversitesi'nde gerginlik





Erciyes Ãœniversitesi'nde karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erciyes Ãœniversitesi'nde (ERÃœ), karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgaya polis mÃ¼dahalede bulundu. ERÃœ YerleÅŸkesi'nde Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksekokulu'nda (BESYO) karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Polis ekipleri, kavgaya karÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸrencilere mÃ¼dahale etti. Ekipler, 2 Ã¶ÄŸrenciyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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