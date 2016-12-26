15:07, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Akademisyenlerden 'teknolojik bor boyasÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sakarya Ãœniversitesi (SAÃœ) Fen-Edebiyat FakÃ¼ltesi Kimya BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri Prof. Dr. Salih Zeki YÄ±ldÄ±z ve DoÃ§. Dr. UÄŸursoy Olgun, yaklaÅŸÄ±k 7 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bor elementini ftalosiyaninle iÅŸleyerek kimyasal reaksiyona girme potansiyeli ve yÃ¼zey alanÄ± Ã§ok daha fazla olan yeni nano bor tozunu Ã¼retti.

GeliÅŸtirilen bu katalizÃ¶rÃ¼ ileri teknoloji kimyasal boya sentez yÃ¶ntemlerini kullanarak Ã§eÅŸitli metallerle reaksiyona tabi tutan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri, daha Ã¶nce bilimsel literatÃ¼rde bilinmeyen tamamen yeni fiziksel ve kimyasal Ã¶zelliklere sahip olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan teknolojik bor boyasÄ±nÄ± imal etti.

YÃ¼ksek floresans Ã¶zelliÄŸe sahip bor boyasÄ±nÄ±n Ã¼retimi iÃ§in geliÅŸtirilen yÃ¶ntem sayesinde Ã§ok daha kolay reaksiyon ÅŸartlarÄ±nda yÃ¼ksek verimlerle Ã¼retim yapÄ±labilecek. Fransa'daki kimya sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren bir firmaya ilk ihracatÄ± yapÄ±lan Ã¼rÃ¼nÃ¼n Sakarya Teknokent bÃ¼nyesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen uluslararasÄ± patent baÅŸvuru sÃ¼reci ise devam ediyor.

Bor boyasÄ±, gÃ¼neÅŸ enerjisinden yararlanÄ±larak elektrik Ã¼retimi yapan fotovoltaik panel, saÄŸlÄ±klÄ± dokulara zarar vermeden kanserli hÃ¼crelerin yok edilmesini saÄŸlayan bir Ä±ÅŸÄ±n tedavi yÃ¶ntemi olan fotodinamik terapi, organik Ä±ÅŸÄ±k yayan diyot, antibakteriyel formÃ¼lasyonlar, dokunmatik ekranlar, optik filtre ve Ä±ÅŸÄ±k absorplayÄ±cÄ± gibi birÃ§ok alanda kullanÄ±lÄ±yor.

"YAPTIÄžIMIZ DÃœNYADA Ä°LK"

SAÃœ Fen-Edebiyat FakÃ¼ltesi Kimya BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. UÄŸursoy Olgun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2009 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve kendilerine ait teknolojiyle nano bor tozunu Ã¼rettiklerini sÃ¶yledi.

Toz ÅŸeklindeki katalizÃ¶rÃ¼ Ã§eÅŸitli metallerle reaksiyona tabi tutup kÄ±rmÄ±zÄ±-pembe renkli florasan boya Ã¼rettiklerini dile getiren Olgun, "Bu boyanÄ±n saflaÅŸtÄ±rÄ±lma sÃ¼reci ve diÄŸer piyasada bulunan Ã¼rÃ¼nlerden Ã¶zelliÄŸi oldukÃ§a iyi. SaflÄ±k derecesi daha yÃ¼ksek, Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k derecesi ve stabilitesi oldukÃ§a iyi." dedi.

Olgun, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ilk olduÄŸunu henÃ¼z dÃ¼nyada bilinmeyen yeni bir bileÅŸik grubu keÅŸfettiklerini vurgulayarak, "DolayÄ±sÄ±yla keÅŸif, uluslararasÄ± alanda ses getirdi. Åžu an Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan davetler alÄ±yoruz. Mevcut imkanlarÄ±mÄ±z Ã§erÃ§evesinde mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde bu sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

ÃœrÃ¼nÃ¼n ihracat potansiyeli olduÄŸunu ve gramÄ±nÄ±n 200 avroya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Olgun, bor boyasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de Ã¼retip dÄ±ÅŸ satÄ±mÄ±nÄ± yapmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Olgun, DÃ¼nya Patent Ofisi'ne baÅŸvurularÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve deÄŸerlendirme raporlarÄ±nÄ±n olumlu geldiÄŸini ifade ederek, sÃ¼recin Sakarya Teknokent bÃ¼nyesinde devam ettiÄŸini anlattÄ±.

ÃœrÃ¼nÃ¼n ilk satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Olgun, "Fransa'daki kimya sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren bir firmaya Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ teslim ettik. Bu da sevindirici bir geliÅŸme oldu bizim ve Ã¼lkemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan. Bu katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nlerin arttÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶zellikle ileri teknoloji boyalarÄ±n ihracat potansiyelinin yÃ¼ksek olduÄŸunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebiliriz." ifadelerini kullandÄ±.