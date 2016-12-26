GÃ¼ncelleme: 15:10, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli hizmete aÃ§Ä±ldÄ±





Ä°Ã§ Anadolu'yu BatÄ± Karadeniz'e baÄŸlayacak "Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli" bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±. TÃ¼nel, yaklaÅŸÄ±k 35 dakikada aÅŸÄ±lan Ilgaz DaÄŸÄ± yolunu geÃ§iÅŸ sÃ¼resini 8 dakikaya dÃ¼ÅŸÃ¼recek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin zor anlar yaÅŸamasÄ±na neden olanÂ Ilgaz DaÄŸÄ±'na inÅŸa edilen "Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli", bugÃ¼n hizmete girdi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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