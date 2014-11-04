Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temin edilen ilaÃ§larÄ± PTT taÅŸÄ±yacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) ile Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (PTT) arasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temin edilen ilaÃ§larÄ±n hastalara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
SGK'da dÃ¼zenlenen protokolÃ¼n imza tÃ¶renine, SGK BaÅŸkanÄ± Mehmet Selim BaÄŸlÄ±, PTT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan Bozgeyik ve iki kurumun yetkilileri katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende, PTT'nin, TÃ¼rkiye'nin en kÃ¶klÃ¼ kurumlarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirten BaÄŸlÄ±, iki kurum arasÄ±nda daha Ã¶nce de iÅŸ gÃ¶rememezlik Ã¶deneklerinin PTT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶denmesine yÃ¶nelik iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼nÃ¼n imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
SGK'nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± ilaÃ§ bÃ¼tÃ§esinin 1,5 milyar lira civarÄ±nda olduÄŸunu bildiren BaÄŸlÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Kurumumuz ile TÃ¼rkiye EczacÄ±lar BirliÄŸi arasÄ±nda 2007 yÄ±lÄ±nda imzalan protokol Ã§erÃ§evesinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ilaÃ§lar TÃ¼rkiye EczacÄ±lar BirliÄŸi Ã¼zerinden getiriliyordu. Bu iÅŸ iÃ§in TÃ¼rkiye EczacÄ±lar BirliÄŸi yÃ¼zde 3,9 oranÄ±nda komisyon alÄ±yordu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Ã¶nÃ¼mÃ¼ze koyduÄŸu tasarruf tedbirleri, bilinÃ§li ilaÃ§ kullanÄ±mÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ilaÃ§larÄ±nda tasarruf edilmesi kapsamÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir eylem planÄ± hazÄ±rladÄ±k. Bu eylemlerin en Ã¶nemlisi, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ilaÃ§larÄ±n PTT aracÄ±yla getirilmesidir. Bu hem SGK'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± ilaÃ§ alÄ±mlarÄ±nÄ± kontrol edebilmesi, hem bir kamu kurumu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu iÅŸin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, hem de ilacÄ±n hastalara zamanÄ±nda ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli."
Kurum olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ilaÃ§ konusunda ciddi tedbirler almalarÄ± gerektiÄŸini vurgulayan BaÄŸlÄ±, PTT ile imzalayacaklarÄ± protokole hem saÄŸlÄ±k hizmetlerinde kaliteyi artÄ±rmayÄ± hem de ilaca eriÅŸimi kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BaÄŸlÄ±, Ä°bni Sina SaÄŸlÄ±k Sosyal GÃ¼venlik Merkezi'ni yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ilaÃ§larÄ±n hastalara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kurduklarÄ±nÄ± bildirerek, "Bu merkez Ã¼zerinden yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ilaÃ§larÄ± daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z. Ä°ki kurum da teknik kapasitesi ve personel profiliyle bu yÃ¼kÃ¼n altÄ±ndan kalkacaktÄ±r. BÃ¶ylece Ã¼lke ekonomisine katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±z." dedi.
Bir basÄ±n mensubunun, protokol sayesinde ne kadar tasarruf edileceÄŸini sormasÄ± Ã¼zerine BaÄŸlÄ±, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:
"Bu protokolÃ¼ tasarrufun yanÄ±nda, yerli ve milli kaynaklarÄ± harekete geÃ§irmek, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ilaÃ§larÄ±n bÃ¼tÃ§esini kontrol etmek amacÄ±yla tasarladÄ±k. Hem yerli ilaÃ§ sanayini teÅŸvik ederek hem de cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± kontrol altÄ±na alarak yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ilaÃ§lar iÃ§in belirlenen 1,5 milyar lira civarÄ±ndaki bÃ¼tÃ§emizi kontrol altÄ±na almamÄ±z gerekiyor. Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan bu protokol, sadece bir tasarruf tedbiri deÄŸil. Protokol, TÃ¼rkiye'deki ilaÃ§ sanayinin derinleÅŸmesi ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ilaca daha hÄ±zlÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetle ulaÅŸmasÄ± anlamÄ±na da geliyor."
PTT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bozgeyik de Ã§ok Ã¶nemli bir iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ne imza atacaklarÄ±nÄ± ifade ederek, protokolle hem hizmet kalitesini en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ±n hem de devletin tasarruf etmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ki kurum arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin ilk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son da olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bozgeyik, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temin edilen ilaÃ§larÄ±n hastalara baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, "SGK ile PTT ArasÄ±nda, KapsamÄ±nda Ä°laÃ§ Bulunan GÃ¶nderilerin TaÅŸÄ±nmasÄ±na Ä°liÅŸkin Protokol" BaÄŸlÄ± ve Bozgeyik tarafÄ±ndan imzalandÄ±.
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