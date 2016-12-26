15:22, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ã‡ocuklarÄ± Ã¶ldÃ¼ren hava kirliliÄŸine MoÄŸolistan'da protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MoÄŸolistan'da yÃ¼zlerce kiÅŸi Ã¼lkede artan hava kirliliÄŸini protesto etmek Ã¼zere sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼.

BaÅŸkent Ulan Batur'da hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± meydanda toplanan protestocular ellerinde "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi iÃ§in temiz hava!", "Kirli hava sessiz katil!", "Nefes alamÄ±yoruz!" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.

SÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen protestocular, hÃ¼kÃ¼metten Ã§ocuk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkileyen hava kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele konusunda harekete geÃ§mesini talep etti.

Protestonun organizatÃ¶rlerinden iki Ã§ocuk annesi Purevkhuu Tserendorj, "Bu konuda o kadar umutsuz durumdayÄ±z ki yetkililerin Ã¶fkemizi ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rmeleri iÃ§in bu protestoyu dÃ¼zenledik." dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) tarafÄ±ndan ÅŸubat ayÄ±nda yayÄ±nlanan raporda, MoÄŸolistan'da hava kirliliÄŸinden kaynaklanan zatÃ¼rre ve diÄŸer solunum rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n, Ã¼lkede 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin en Ã¶nemli sebebi olduÄŸu kaydedilmiÅŸti.

NÃ¼fusu 3 milyon olan MoÄŸolistan'da baÅŸkent Ulan Batur'da 1,3 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Ulan Batur, dÃ¼nyada hava kirliliÄŸinin en yoÄŸun olduÄŸu on ÅŸehirden biri.

UNICEF, Ulan Batur'un bazÄ± kesimlerinde yetiÅŸen Ã§ocuklarÄ±n, kÄ±rsal bÃ¶lgelerde bÃ¼yÃ¼yenlere kÄ±yasla daha saÄŸlÄ±ksÄ±z ciÄŸerlere sahip olduÄŸu, bunun, Ã§ocuklarÄ±n gelecekte kronik solunum rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na yakalanma riskini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Protestocular, hÃ¼kÃ¼mete, Ã§ocuklarÄ±n tedavi edildiÄŸi kalabalÄ±k hastanelerde yatak sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rma ve hava kirliliÄŸini 2018'e kadar yÃ¼zde 80 azaltacak plan hazÄ±rlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. AyrÄ±ca hava kirliliÄŸinin en Ã§ok etkilediÄŸi gecekondu mahallelerindeki anaokullarÄ±na hava filtreleri yerleÅŸtirilmesi talep edildi.

Ulan Batur'da kÄ±ÅŸÄ±n hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 40 dereceye kadar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Enerji altyapÄ±sÄ±nÄ±n ve kaynaklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu Ã¼lkede bir kÄ±smÄ± Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan insanlar Ä±sÄ±nmak iÃ§in taÅŸ kÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra plastik, kauÃ§uk ve diÄŸer atÄ±k maddeleri yakmak zorunda kalÄ±yor.