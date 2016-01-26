Ä°srail yeni BMGK kararlarÄ±ndan endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) ABD tarafÄ±ndan yeni bir karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n sunulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde endiÅŸe taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Ä°srail devlet radyosunun, bazÄ± Ä°srailli kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi dÃ¼n akÅŸam Netanyahu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Barack Obama yÃ¶netiminin BMGK'ya "Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarÄ±sÄ± sunma ihtimalini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Haberde, Netanyahu'nun, Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k sÃ¼resi sona ermeden Ä°srail'e yeni bir "siyasi tokat" atmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde endiÅŸe taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Ä°srail'de yayÄ±mlanan Haaretz gazetesinin haberinde, 2016 yÄ±lÄ±nda DoÄŸu KudÃ¼s'teki Yahudi yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ olduÄŸu belirtildi.
Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'te 2014'te 775, 2015'te 395 konut inÅŸasÄ±na onay verdiÄŸi ifade edilen haberde, bu yÄ±l ise bin 506 konut inÅŸasÄ±nÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Belediye yetkililerinin, Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisini diplomatik hassasiyetler nedeniyle yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ± engellemekle suÃ§lamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ±nda ciddi bir yavaÅŸlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
AyrÄ±ca Donald Trump'Ä±n ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s'teki yerleÅŸim birimlerinin artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi vurgulandÄ±.
Habere gÃ¶re, Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi'nin Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 618 konutun inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ± bekleniyor.Â Â
Yemen'Ä±n baÅŸkenti Sana'da Husi militanlarÄ±, El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastÄ±
Ä°badi ve Sadr dokuz aylÄ±k boykotun ardÄ±ndan ilk defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Uganda'da meydana gelen gelen tekne kazasÄ±nda futbol takÄ±mÄ±nÄ±n 30 Ã¼yesi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Devlet ÅŸirketi CAT Telecom'un internet hizmetlerini birleÅŸtirme kararÄ±, kamuoyunda cunta yÃ¶netiminin internet Ã¼zerinde kontrol kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirdi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Myanmar Ã–zel Temsilcisi Hamid Albar, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecileri sÃ¶mÃ¼rÃ¼den kurtarmak iÃ§in Ã¶zel bir kayÄ±t sistemi geliÅŸtirilmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi aracÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nazarbayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
HRW Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Roth, Twitter'da TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§layÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±, gelen tepkiler Ã¼zerine kaldÄ±rdÄ±
Åžam'da ÅŸebeke suyunun zehirlendiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r sular kesik
Moskova'da Ã¼Ã§ tren istasyonbu bomba ihbarÄ± Ã¼zerine tahliye edildi
Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen kÄ±talar arasÄ± Agni-V adlÄ± balistik fÃ¼zeyi denedi
Netanyahu, Obama yÃ¶netiminin BMGK'ya, "Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarÄ±sÄ± sunmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor
MoÄŸolistan'da hava kirliliÄŸinden 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin artmasÄ± halk tarafÄ±ndan protesto edildi
Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶vdesinin bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Nablus'taki "Yusuf makamÄ±"na baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudi grup ile Filistinliler arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±
Kanadaâ€™da MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkezi kundaklandÄ±. Merkez kullanÄ±lamaz hale geldi