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17:55, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 15:34, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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Ä°srail yeni BMGK kararlarÄ±ndan endiÅŸeli
Ä°srail yeni BMGK kararlarÄ±ndan endiÅŸeli

Netanyahu, Obama yÃ¶netiminin BMGK'ya, "Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarÄ±sÄ± sunmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) ABD tarafÄ±ndan yeni bir karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n sunulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde endiÅŸe taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°srail devlet radyosunun, bazÄ± Ä°srailli kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi dÃ¼n akÅŸam Netanyahu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Barack Obama yÃ¶netiminin BMGK'ya "Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarÄ±sÄ± sunma ihtimalini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberde, Netanyahu'nun, Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k sÃ¼resi sona ermeden Ä°srail'e yeni bir "siyasi tokat" atmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde endiÅŸe taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

DOÄžU KUDÃœS'TE YAHUDÄ° YERLEÅžÄ°M BÄ°RÄ°MLERÄ°NDE ARTIÅž

Ä°srail'de yayÄ±mlanan Haaretz gazetesinin haberinde, 2016 yÄ±lÄ±nda DoÄŸu KudÃ¼s'teki Yahudi yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ olduÄŸu belirtildi.

Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'te 2014'te 775, 2015'te 395 konut inÅŸasÄ±na onay verdiÄŸi ifade edilen haberde, bu yÄ±l ise bin 506 konut inÅŸasÄ±nÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Belediye yetkililerinin, Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisini diplomatik hassasiyetler nedeniyle yerleÅŸim birimi planlarÄ±nÄ± engellemekle suÃ§lamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2014 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ±nda ciddi bir yavaÅŸlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca Donald Trump'Ä±n ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s'teki yerleÅŸim birimlerinin artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi vurgulandÄ±.

Habere gÃ¶re, Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi'nin Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 618 konutun inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ± bekleniyor.Â Â 



Ä°lgili Konular bmgk israil
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